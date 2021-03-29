Ряд газсбытов с апреля поднял цены для населения выше 6,99 грн/кубометр

16 газоснабжающих компаний подняли стоимость газа для населения с апреля, после окончания ограничения в 6,99 грн/кубометр, действовавшего по решению ​​Кабинета министров в феврале-марте.

Как свидетельствуют данные сервиса "Гaзoтeкa", отображающего 64 газсбыта, диапазон цен на газ у таких компаний колеблется от 7,6 до 8,85 грн/кубометр.

В то же время 14 газсбытов предлагают бытовым потребителям газ по цене ниже 6,99 грн/кубометр, но ни у кого из них нет цен ниже 6,70 грн/кубометр — такая цена значится у компании Megawatt. Как отмечает издание OilPoint, она же предлагала самую низкую цену и в марте, при этом в феврале у нее цена была 6,79, а январе — 6,45, а в декабре — 5,95 грн/кубометр газа.

Читайте также: Рада продлила срок установки счетчиков газа для населения до 2023 года

В свою очередь, цену 6,99 грн/кубометр либо на уровне, действовавшем во время регулирования цен, в апреле предлагают 34 газопоставщика. Подавляющее большинство из них — это компании, объединенные в "Региональную газовую компанию", которая специализируется на управленческом консалтинге в газораспределительном секторе и контролируется Дмитрием Фирташем.

Самая высокая цена газа с апреля установлена "Азовгазом" — 8,85 грн/кубометр. Во время регулирования цены он предлагал топливо по предельной стоимости — 6,99 грн/кубометр. В январе же газ у этого поставщика стоил 8,92 грн, а в декабре — 7,99 грн за кубометр.

В целом в марте средняя по рынку цена на газ для бытовых потребителей составляла 6,96 грн/кубометр. В апреле же она составила 7,23 грн/кубометр.

Напомним, ранее Министерство энергетики заявило, что не намерено продлевать действие ограничения цены на рынке газа в 6,99 грн/кубометр для бытовых потребителей.