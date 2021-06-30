Рада упростила присоединение к газовым сетям в Украине

Верховная Рада упростила присоединение к газотранспортной или газораспределительной системе.

"За" соответствующий законопроект №4578-1 во втором чтении на заседании 29 июня проголосовал 261 народный депутат.

Указано, что закон регламентирует ответственность за безосновательный отказ в предоставлении услуги по присоединению или оставление заявления без движения.

Теперь юридическим лицам разрешили выбирать субъект хозяйствования, который будет обустраивать узел учета газа, а при установке счетчика не на границе балансовой принадлежности уже не понадобится согласие оператора.

При этом для бытовых потребителей оставят действующее регулирование, ведь деньги за обслуживание счетчика заложены в тариф.

Ранее комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендовал парламенту одобрить этот закон во втором чтении.

В конце мая Рада приняла за основу законопроект №4578-1.

Напомним, в конце апреля 2021 года Кабинет министров продлил режим возложения специальных обязательств (ПСО) на рынке газа на 20 дней в части поставок газа предприятиям теплокоммунэнерго. Режим должен был прекратить действие с 1 мая.

Как сообщалось, 16 газоснабжающих компаний подняли стоимость газа для населения с апреля, после окончания ограничения в 6,99 грн/кубометр, действовавшего по решению ​​Кабинета министров в феврале-марте.

Перед этим Министерство энергетики заявило, что не намерено продлевать действие ограничения цены на рынке газа в 6,99 грн/кубометр для бытовых потребителей.