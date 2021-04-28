Подозрительные тендеры и никаких модернизаций: что происходит с украинской ГТС

Год и четыре месяца, именно столько в энергетике Украины существует ООО "Оператор ГТС Украины" — природная монополия, обеспечивающая транспортировку природного газа, единственный сертифицированный оператор газотранспортной системы, который, если верить официальному сайту компании, полностью независим от вертикально-интегрированных предприятий. Акционером компании является АО "Магистральные газопроводы Украины", 100% которых находятся во владении Министерства финансов Украины.

За это время предприятие достигло неплохих показателей. По сумме оплаты налоговых платежей в 2020 году "Оператор ГТС" занял восьмое место в списке самых крупных налогоплательщиков Украины издания "Рейтинг. Бизнес в официальных цифрах" на основании базы данных от Государственной налоговой службы.

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В предприятии заявляют, в частности, что выплатили в госбюджет 14,9 млрд грн налогов (11,8 млрд без учета ЕСВ и налогов, начисленных в 2020 году, но по процедуре уплаченных в начале 2021 года). В результате "Оператор ГТС" стал восьмым в общем зачете самых крупных налогоплательщиков Украины и пятым среди компаний-плательщиков госсектора. Также всего за год существования "Оператор ГТС" вошел в ТОП-25 лучших работодателей по рейтингу журнала "Власть денег" и в ТОП-50 лучших работодателей по версии "Forbes. Украина" и Work.ua.

Сплошной позитив. Но существует другая, более скрытая часть жизни ООО "Оператор ГТС Украины", которую исследовал корреспондент Delo.ua. Это и странные закупки, и прописанные тендеры, и злоупотребление монопольным положением. Но обо всем по порядку.

Ценные игры

В феврале 2020 года, более года назад, "Оператор ГТС" изменил маржинальные цены продажи и покупки природного газа для всех заказчиков услуг транспортировки. Все бы ничего, только в феврале предприятие поменяло цены за январь, то есть, за месяц, который уже закончился.

Компании-заказчики — а это трейдеры и поставщики газа — поставляют газ своим клиентам. Для этого каждый день они подают на платформу оператора ГТС прогноз потребления своего клиента и подают на точки входа нужный объем газа.

Если предприятие потребило в этот день больше, чем было указано в прогнозе, то Оператор ГТС Украины предоставляет поставщикам газа услугу балансировки. То есть по закону компания должна подать недостающий газ для конкретного поставщика газа. Стоимость такого газа обычно выше рыночной. Однако, в январе 2020 года и эту стоимость Оператор ГТС пересмотрел в сторону увеличения. Причем — задним числом. В феврале.

Компании, которые заказывали транспортировку с 1 января 2020 года по 31 января 2020 года, действовали через информационную платформу Оператора ГТС и ориентировались, соответственно, на цены, которые были там указаны. Однако в феврале цены вдруг изменились. В результате этого трейдеры и поставщики газа оказались должны "Оператору ГТС" еще 800 миллионов гривен. Формально, учитывая его монопольное положение, это нарушение статьи 50 и статьи 13 Закона Украины "О защите экономической конкуренции".

В результате участники процесса обратились с жалобами в суды и в Антимонопольный комитет. Суды встали на сторону трейдеров и поставщиков:

- 21.07.2020 года Хозяйственный суд Киева по иску ООО "Энерджи Трейд Групп" принял решение взыскать с "Оператора ГТС" 26 296 380,21 гривен;

- 18.08.2020 года Хозяйственный суд Киева по иску ООО "Евроэнерготрейд" принял решение взыскать с "Оператора ГТС" 28 152 872,35 гривен;

- 01.09.2020 года Хозяйственный суд Киева по иску ООО "Газэнергопостач" принял решение взыскать с "Оператора ГТС" 6 543 821,86 гривен;

- 28.09.2020 года Хозяйственный суд Киева по иску ООО "ТАС Энергия страны" принял решение взыскать с "Оператора ГТС" 6 790 927,96 гривен.

Есть еще пять аналогичных исков на общую сумму более чем 100 млн грн. Все они ожидают своих сроков рассмотрения. Также, как сообщили нам газопоставщики, они также готовятся к подаче исков. Ожидается, что общий объем требований к "Оператору ГТС" составит 800 млн грн.

Буквально на днях, Верховный суд Украины вынес решение в пользу компании ТАС Энергия. В нем суд указывает, что необходимо изучить вопрос совершения Оператором ГТС балансирующих действий, как основания для формирования маржинальных цен. Другими словами, предоставляется ли сама услуга или только выписывается счет за ее оказание.

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Люди и связи

От исков участников рынка "Оператора ГТС" защищает юридическая компания AEQUO, партнером и руководителем практики антимонопольного и конкурентного права которой является Мария Нижник, в прошлом первая замглавы АМКУ. В апреле 2019 года президент Владимир Зеленский уволил ее из комитета со скандалом — из-за двух журналистских расследований о коррупции на общую сумму более полутора миллиардов гривен.

По странному совпадению, АМКУ пока не спешит рассматривать жалобы компаний. Мало того, в конце 2020 года антимонопольщики, которые отвечают за защиту конкуренции, согласились с требованием "Оператора ГТС" привлечь к рассмотрению жалобы участников рынка Нацкомиссию по регулированию цен на электроэнергию и коммунальные услуги, которая регулирует рынок. Что, по мнению многих участников рынка, не слишком соответствует закону, который запрещает дублировать и пересекать две разные компетенции государственных органов. К тому же, сама Нацкомиссия так и не вышла на проверку Оператора ГТС Украины, инициированную назависимыми поставщиками газа.

Есть и другой любопытный момент. 17 февраля 2021 года НКРЭКУ утвердила постановление "О согласовании кандидатуры контроллера Общества с ограниченной ответственностью "Оператор газотранспортной системы Украины". Согласно ему, контролировать "ОГТСУ" должна Ирина Комарида. По открытым источником — она экс-помощница народного депутата Украины Ольги Бельковой. Той самой Ольги Бельковой, которая сейчас занимает должность директора по вопросам взаимодействия с государственными органами и международными организациями в "Операторе ГТС". Той самой Ольги Бельковой, о которой глава "Магистральных газопроводов Украины" (владельца ООО "Оператор ГТС") Александр Лисниченко в июле 2020 года заявил, что ее наняли в нарушение закона "О предотвращении коррупции", как свидетельствует письмо Лисниченко, опубликованное "Украинскими новостями".

Причем, это уже не первый пример, когда НКРЭКУ подыгрывает "Оператору ГТС". В августе 2020 года Регулятор разрешил предприятию не принимать от газопоставляющих компаний финансовые гарантии, выданные банками, которые НБУ не относит к системно важным. Среди них — государственный "Приватбанк", членом Наблюдательного совета которого является экс-коллега главы "Оператора ГТС" Сергея Макогона Сергей Алексеенко. "Приватбанку" достаточно выгодно обеспечивать фингарантии для поставщиков природного газа, которые участники рынка оценивают в 3 млрд грн в сутки на протяжении 6 месяцев отопительного периода.

В итоге поставщики обратились в АМКУ и суды — и в октябре 2020 решением суда решение НКРЭКУ было приостановлено. АМКУ же увидел в решении "угрозу конкуренции на рынке" и рекомендовал "Оператору ГТС" изменить Кодекс ГТС так, чтобы принимать фингарантии от всех финучреждений, у которых есть соответствующая лицензия Нацбанка.

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Закупки и ремонты

Согласно плану развития украинской ГТС на 2020 год, инвестиции в строительство, капитальные ремонты и реконструкцию элементов газотранспортной системы должны были составить 1,492 млрд грн. Однако, согласно отчетности "Оператора ГТС", за 9 месяцев 2020 года этот план был профинансирован только на 14%.

В частности:

• строительство газопроводов — 0,05% из 43,125 млн грн

• капремонт газопроводов — 3,95% из 19,556 млн грн

• реконструкция газопроводов — 14,15% из 188,070 млн грн

• реконструкция газораспределительных станций — 0,64% из 15,760 млн грн

• строительство компрессорных станций — 0,88% из 25,892 млн грн

• капремонт компрессорных станций — 0% из 18,710 млн грн

• реконструкция компрессорных станций — 28,74% из 435,787 млн грн

• техническое переоснащение компрессорных станций — 15,39% из 209,444 млн грн.

При этом, в июне "Оператор ГТС" остановил закачку газа в украинские хранилища с западного направления, перекрыв для ремонта точку соединения "Будинце". Тогда участники рынка стали задаваться вопросами, почему ремонтные работы начались летом, когда можно было закачивать в украинские хранилища дешевый газ из Европы, а не в октябре, когда цены стали повышаться. Еще в июле 2020 Александр Лисниченко из "Магистральных газопроводов Украины" пожаловался набсовету "МГУ", что глава "Оператора ГТС" Сергей Макогон направляет средства на депозитные вклады в банках и на закупку природного газа, вместо того, чтобы реконструировать газотранспортную систему.

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А вот куда идут деньги предприятия: в марте 2021 года издание "РБК-Украина" опубликовало статью под заголовком "Основным поставщиком арматуры для "Оператора ГТС" стала американская фирма-прокладка". Так, согласно этому материалу и данным на сайте Dozorro, последние тендеры "ОГТСУ" на поставку запорной арматуры для газопроводов выиграла американская фирма-посредник Vorex LLC. Согласно данным на сайте госзакупок, в конце 2020 года Vorex LLC стала победителем двух тендеров на общую сумму 289,9 млн грн, которые организовал "ОГТСУ". 5 января Vorex LLC выиграла конкурс на закупку "Укргазвыдобування" на сумму 156 млн грн.

Vorex LLC зарегистрирована в США, в промзоне американского городка Эри выходцем из Украины Федором Закусило. Энергетический эксперт Юрий Коломиец в своем Facebook пишет, что Федор Закусило вместе с другой компанией — Liberty Tool International — сотрудничает с "Нафтогазом" и его многочисленными дочками с 2017 года. Пик поставок пришелся на 2019 год, когда Liberty Tool International получала большинство заказов на обсадные трубы из Китая. Кроме того, Liberty Tool International и Vorex LLC выигрывали тендеры на поставку различного оборудования, к примеру, насосов и компрессоров.

Согласно расследованию "Наші гроші", группа "Нафтогаз" с 2015 по 2020 год также достаточно странно закупала калибраторы — приборы для измерения точности и калибрации измерительных приборов. Во-первых, тендерная стоимость в два раза выше, чем на пересечении таможенной границы Украины. Во-вторых, предпочтение отдавалось (даже при равных условиях поставок) компании "Артвик Украина".

Суммируя, компании "Оператор ГТС" всего год, однако за это небольшое время она успела обрасти интересными подробностями и методами работы, которые ставят в недоумение как участников рынка, так и экспертов.

При этом, несмотря на окончание финансового года, компания не спешит делиться своими результатами и подводить итоги. Еще 1 марта Оператор ГТС Украины должен был опубликовать свою отчетность. В том числе, и относительно балансирующих действий в 2020 году. Из материалов отчета все участники рынка могли бы оценить масштабы затрат, которые понес Оператор ГТС Украины на балансирование системы. Однако, спустя два месяца с официального срока — эти данные скрываются от участников рынка

Что также наталкивает на неприятные размышления о том, почему госкомпания так неохотно делится с тем самым народом информацией о своей деятельности.

Дмитрий Филипенко, специально для Delo.ua