Транзит газа в Украине по итогам февраля снизился на четверть

В феврале 2021 года транзит газа по Украине в Европу составил 2906 млн кубометров, что на 25% меньше, чем в январе.

Об этом сообщается на сайте Оператора ГТС Украины.

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"На динамику повлияла рыночная конъюнктура в странах ЕС: в связи с повышенным спросом и волатильностью цен, трейдеры начали активный отбор газа из подземных хранилищ", — говорится в сообщении.

Суммарно в январе-феврале 2021 года объемы транзита составляли 6769 млн кубометров газа. Из них в западном направлении ОГТСУ обеспечил транзит 6111 млн кубометров газа:

- в Польшу 684 млн кубометров;

- в Словакию 3811 млн кубометров;

- в Венгрию 1617 млн кубометров.

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В свою очередь в южном направлении транзит газа составил 1090 млн кубометров: в Румынию — 309 млн кубометров, в Молдову — 781 млн кубометров.

"Сейчас динамика объемов транзита свидетельствует, что украинская ГТС основном выступает балансирующей мощностью в случае колебаний спроса на газ в странах ЕС или технических ограничений других газопроводов", — подытожили в регуляторе.

Напомним, транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским ОАО "Газпром" заключено в конце 2019 года сроком на 5 лет. Оно предусматривает бронирование "Газпромом" мощностей для транзита в объеме 65 млрд кубометров (178 млн кубометров в сутки) в 2020 году и по 40 млрд кубометров (110 млн кубометров в сутки) в 2021-2024 годах.