В Украине подготовили несколько сценариев на случай прекращения транзита газа

Оператор газотранспортных систем Украины подготовился к запуску российского газопровода "Северный поток-2".

В частности, оператор разработал несколько сценариев на случай, если российский газ пойдет в обход территории Украины, заявил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон в интервью венгерской экономической газете Világgazdaság, текст которого приводит украинское посольство в Будапеште.

"Конечно. Мы разработали несколько сценариев. Поскольку в Украине крупнейший внутренний рынок потребления газа в Восточной Европе, поэтому услуги ГТС будут востребованы в любом случае. Но транзитные мощности будут оптимизированы, ведь мы не можем позволить себе содержание мощностей, которые не будут задействованы для транзита", — пояснил он.

По словам Макогона, в таком случае Украине придется обеспечить экономически целесообразный тариф как для внутренних потребителей, так и для коммерческих клиентов.

"Это означает, что мы модернизируем только те компрессорные станции, которые будут использоваться, а остальные постепенно будем выводить из эксплуатации. Соответственно — в случае полного отказа от транзита по нашей территории — уже нельзя будет воспринимать украинскую ГТС в качестве доступного запасного варианта", — добавил руководитель ОГТСУ.

Перед этим Украина призвала США ввести новые санкции против "Северного потока-2", чтобы заблокировать реализацию этого газопровода.

Ранее Соединенные Штаты Америки внесли в еще один санкционный список российский корабль-трубоукладчик "Фортуна", задействованный на строительстве скандального газопровода "Северный поток-2".

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Как сообщалось, два предыдущие президента США, республиканец Дональд Трамп и демократ Барак Обама, выступили против проекта, поскольку он обойдет Украину, через которую Россия на протяжении десятилетий отправляла газ в Европу. Это может лишить Украину выгодных транзитных сборов и потенциально подорвать ее борьбу против российской агрессии.

Нынешний президент США Джо Байден считает, что трубопровод является "плохой сделкой" для Европы.

Американские санкции остановили работу над газопроводом в 2020 году после того, как Allseas, западная трубопроводная компания, отказалась от участия в нем.

7 февраля 2021 года стало известно, что судно-трубоукладчик "Фортуна" успешно провело морские испытания и приступило к прокладке труб "Северного потока-2" в водах Дании.