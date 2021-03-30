В "Газпроме" не намерены пересматривать транзитный контракт с Украиной

Российская компания "Газпром" не будет пересматривать условия газового контракта с Украиной, поскольку в приоритете для нее сейчас — завершение строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, передает "PИA Hовocти".

При этом все договоры, заключенные между Россией и Украиной, остаются в силе, а в планах "Газпрома" — обеспечить транзит контрактных объемов газа, заверил он.

Также, по его словам, готовность "Северного потока-2" — альтернативы украинскому маршруту транзита российского газа в Европу — составляет 90-92%.

Ранее Зубков заявлял, что скандальный российский газопровод будет запущен в 2021 году.

Известно, что оператор проекта Nord Stream 2 AG на 5 месяцев перенес дату окончания работ в территориальных водах Дании, где остаются не уложенными около 160 км трубы. В новом уведомлении для Морского управления Дании (DMA) компания сообщает, что планирует вести работы до сентября 2021 года.

В "Газпроме", столкнувшимся с бегством европейских партнеров — от инженеров до страховщиков — призвали "не заострять внимание на конкретных сроках завершения строительства и запуска проекта".

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Напомним, договор на транзит между Украиной и РФ предусматривает ежегодное бронирование мощностей украинской ГТС для транспортировки российского газа: в 2020 году — 65 млрд кубометров, в 2021-2024 годах — по 40 млрд кубометров ежегодно. Минимальная гарантированная сумма выручки за услуги организации транспортировки газа "Газпрома" за 5 лет составит свыше $7,1 млрд.

Кроме того, исходя из контракта, ежемесячные дополнительные заказы обходятся на 20% дороже и так самого высокого для "Газпрома" транзита газа в Европу — $38,1 за тысячу кубометров.

Ранее Украина призвала США заблокировать "Северный поток-2". С таким заявлением выступил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в разговоре с сенатором США Робертом Портманом.

Кроме того, в Госдепе США назвали условие введения новых санкций против "Северного потока-2".

В Германии же пытаются выиграть время, чтобы завершить строительство российского газопровода, несмотря на санкции со стороны США.

При этом власти Германии пообещали США усилить поддержку Украины в обмен на завершение строительства газопровода "Северный поток-2".

Как известно, "Северный поток-2" должен пройти по дну Балтийского моря из России в Германию для поставок газа европейским потребителям в обход Украины. Трубу планировалось запустить еще в конце 2019 года, однако из-за санкций США завершение строительства затормозилось при готовности газопровода свыше 90%.

Вашингтон считает, что "Северный поток-2" угрожает энергобезопасности Европы. Кроме того, в Белом доме придерживаются позиции, что пуск газа в ЕС в обход Украины нанесет непоправимый ущерб экономике страны.