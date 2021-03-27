"Северный поток-2": Польша ввела санкции против двух судов, строящих газопровод

Польское правительство начало вводить санкции против судов, которые, по мнению властей, принимают участие в строительстве российского газопровода "Северный поток-2".

В частности, в санкционный список попали два судна — Krebs Geo и Krebs Jet, заявил заместитель министра инфраструктуры Польши Гжегож Витковский, передает BiznesAlert.

Известно, что оба судна зарегистрированы в Морской палате города Гданьска.

Витковский считает, что объекты принадлежат судовладельцу из Германии, несмотря на то, что ходят под польским флагом. Он добавил, что судна в последнее время активизировали свою работу над "Северным потоком-2".

"Мы решили начать процедуру снятия регистрации с польского флага. Чтобы Польша не имела никакого отношения к этим двум судам", — отметил Витковский.

Он также добавил, что все представленные спецслужбами документы уже изучены, поэтому проблем с отменой регистрации в Морской палате быть не должно.

Ранее Украина призвала США заблокировать "Северный поток-2". С таким заявлением выступил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в разговоре с сенатором США Робертом Портманом.

Кроме того, в Госдепе США назвали условие введения новых санкций против "Северного потока-2".

В Германии же пытаются выиграть время, чтобы завершить строительство российского газопровода, несмотря на санкции со стороны США.

При этом власти Германии пообещали США усилить поддержку Украины в обмен на завершение строительства газопровода "Северный поток-2".

Как известно, "Северный поток-2" должен пройти по дну Балтийского моря из России в Германию для поставок газа европейским потребителям в обход Украины. Трубу планировалось запустить еще в конце 2019 года, однако из-за санкций США завершение строительства затормозилось при готовности газопровода свыше 90%.

Вашингтон считает, что "Северный поток-2" угрожает энергобезопасности Европы. Кроме того, в Белом доме придерживаются позиции, что пуск газа в ЕС в обход Украины нанесет непоправимый ущерб экономике страны.

В Германии неоднократно заявляли, что санкции против газопровода являются вмешательством во внутренние дела страны. Власти ФРГ отмечали, что в ближайшие десятилетия Берлин не сможет перейти на альтернативные источники энергии и будет нуждаться в российском газе.

В Кремле считают санкции против "Северного потока-2" нарушением международного права и считают, что, несмотря на все ограничения, проект будет завершен.

В "Газпроме" 11 февраля 2021 года сообщили, что рассчитывают на введение газопровода в эксплуатацию уже в этом году. Строительство газопровода в территориальных водах Дании компания планирует завершить в апреле.

Ранее вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил, что газопровод "Северный поток-2", строящийся из России в Германию по дну моря, не нужен энергоснабжению Евросоюза.