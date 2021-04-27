В 2020 "Нафтогаз" получил убыток в 19 млрд гривен

В 2020 году НАК "Нафтогаз Украины" получила грн чистого убытка по итогам хоздеятельности в 2020 году, против 2,6 млрд грн прибыли в 2019. Об этом в ходе презентации финансовой отчетности компании сообщил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"В 2020 году чистый убыток составил 19 млрд гривен. Это первый убыток с 2014 года"

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По его словам, платежи налогов и дивидендов в бюджет составили 141 млрд гривен, прибыль от операционной деятельности — 3,2 млрд гривен.

Согласно сообщению на сайте компании, показатель EBITDA в 2020 году составил 23,4 млрд гривен против 31,2 млрд гривен в 2019 году. Капитальные издержки составили 15 млрд грн, что ниже запланированного объема в 20 млрд грн и на 46% меньше, чем в 2019 году. Чистый долг снизился с 42,6 млрд грн в конце 2019 др 29,2 млрд грн в конце 2020 года. Валовая добыча природного газа за указанный период составила 14,9 млрд куб. м, а продажа — 18,2 млрд куб. м в год.

В сообщении сказано, что группа получила убыток из-за низкого спроса и цен на газ. После отмены специальных обязательств (ПСО, PSO) с 1 августа 2020 года, украинские потребители могут свободно менять поставщика природного газа и получать преимущества от рыночного ценообразования. При этом посредники, поставляющие газ, должны своевременно рассчитываться за него. Однако, платежи за часть поставок до 31 июля 2020 на условиях ПСО остаются просроченными, что стало причиной начисления резервов сомнительных долгов в сумме 23,2 млрд грн 2020 года и повлияло на прибыльность и движение денежных средств от операционной деятельности.

При этом отмечается, что группа вошла в период улучшения прибыльности и ожидает прибыль в первом квартале 2021 года.

Напомним, ранее издание "Экономическая правда" со ссылкой на собственные источники сообщила, что убыток "Нафтогаза" по итогам 2020 году составил 17,33 млрд гривен.

В свою очередь председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев на своей странице в социальной сети Facebook назвал указанные финансовые результаты некорректными, а также сообщил, что настоящие финансовые результаты будут опубликованы в соответствии с правилами финансовой отчетности.

Напомним также, за первое полугодие 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" получил чистый убыток в размере 11,541 млрд грн.

Источник фото: Depositphotos