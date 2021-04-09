В 2020 "Нафтогаз" получил 17,33 млрд грн чистого убытка, — СМИ

В 2020 году НАК "Нафтогаз Украины" получила 17,33 млрд грн чистого убытка по итогам хоздеятельности в 2020 году, против 50,66 млрд грн прибыли в 2019. Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на собственные источники.

В частности, чистый доход компании за отчетный период составил 121,058 млрд гривен, а себестоимость реализованной продукции 121,886 млрд грн. В 2019 году эти показатели составляли 178,349 млрд грн и 147,308 млрд грн соответственно.

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Прочие операционные доходы компании за отчетный период составили 29,199 млрд грн, против 68,421 млрд грн в 2019.

Административные издержки компании за отчетный период составили 3,180 млрд грн, издержки на сбыт 3,153 млрд грн, а прочие операционные издержки 26,032 млрд грн.

Издание отмечает, что указанные финансовые показатели учитывают 32,2 млрд грн компенсации от правительства за продажу газа для нужд населения на условиях ПСО, которую НАК получил в декабре 2020 года, и 68 млрд грн компенсации от "Газпрома" по судебным искам, 2019 года.

В свою очередь председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев на своей странице в социальной сети Facebook назвал указанные финансовые результаты некорректными, а также сообщил, что настоящие финансовые результаты будут опубликованы в соответствии с правилами финансовой отчетности.

Напомним, за первое полугодие 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" получил чистый убыток в размере 11,541 млрд грн.

Источник фото: Depositphotos