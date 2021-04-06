Годовой газовый продукт. Как сделка "Нафтогаза" и "Йе Энергии" повлияет на цену газа летом

В конце марта 2021 года на рынке газа произошла крупная сделка между двумя основными конкурентами в сегменте продажи ресурса населению. Компания "Йе Энергия" договорилась с НАК "Нафтогазом" о закупке ресурса для бытовых потребителей в рамках годового контракта.

Директор "Йе Энергии" Артем Компан после подписания заявил, что такая договоренность позволит поставщикам выйти с годовыми контрактами для населения и гарантировать стабильное снабжение ресурсом на протяжении года. Хотя детали контракта не разглашаются, по информации СМИ цена для населения в рамках годового контракта по итогам этой сделки составит от 7,4 до 8 гривен за кубометров.

Казалось бы стороны соглашения нашли друг друга. "Йе Энергия" — это бывшие облгазсбыты. Исторически сложилось так, что именно эта частная компания на данный момент обладатель самой большой базы бытовых клиентов. Государственная группа "Нафтогаз" владеет около 70% добытого в Украине ресурса, который значительно дешевле импортного. После того, как заработал рынок газа для населения, "Нафтогаз" в лице своей дочерней газопоставляющей компании активно вышел на этот рынок. И тут обошлось не без конфликтов.

С одной стороны традиционные поставщики пожаловались в Антимонопольный комитет, на то что "Нафтогаз" не желает делиться с ними ресурсом собственной добычи. С другой, "Нефтегаз" жаловался на традиционных поставщиков, что те используют грязные приемы для удержания клиента. Однако непримиримые соперники таки сумели договориться и предопределили цену для 85% рынка. Но означает ли это соглашение конец войны между гигантами рынка?

Delo.ua разбиралось, как соглашение между крупнейшими компаниями повлияет на рынок газа для населения и какая цена будет летом после запуска годового газового продукта.

Сражение за потребителя продолжается

По мнению директора специальных программ НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева при подписании этого контракта правительство или устранили или оно само устранилось от этого процесса. Мол, если "Нафтогаз" сам разрабатывает такие методики и сам каким-то образом согласовывает с участниками рынка, что очень напоминает картельный сговор, поскольку интересы потребителя при разработке этого документа совершенно не учитывались.

При этом эксперт считает, что цена в этом случае все равно будет выше, чем могла бы быть, если бы государство выступило посредником между бизнесом и обществом. Поскольку единственной целью компаний в соответствии с их уставными документами является получение прибыли, то методика расчета цен будет направлена не на удовлетворение интересов потребителей и не на обеспечение лучших условий потребителей, а именно на получение прибыли.

"Цена эта, безусловно, будет выше, чем просто цена между ценами за месяц. Поскольку в годовой тариф неминуемо будут включены риски более значительные, чем прогнозируются, изменения цен. Эти риски окажутся выше у меньших игроков", — говорит Рябцев.

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Таким образом, из-за того, что обладая ресурсами "Нафтогаз" может минимизировать ценовые риски в годовом продукте, то есть сделать его дешевле, чем у конкурентов, и из-за того, что он является держателем ресурса отечественной добычи, который дешевле, чем любой ввозимый ресурс, госгигант сохранил конкурентное преимущество по сравнению с другими компаниями на рынке. В том числе и с "Йе Энергией", с которой он подписал это соглашение.

С Рябцевым частично согласен и основатель консалтинговой компании EXPRO Consulting Геннадий Кобаль. По его мнению, само соглашение выгодно обеим сторонам. "Йе Энергия" получила доступ к ресурсу по выгодной цене, а "Нафтогаз" получил возможность продать газ его крупнейшему поставщику. Однако при этом у "Нафтогаза" все равно остается возможность предложить цену для конечного потребителя дешевле, чем кто-либо другой на рынке. Поэтому компании в любом случае останутся конкурентами.

"У Нафтогаза есть возможность продавать свой годовой продукт дешевле, поэтому он, скорее всего, будет демпинговать. С 1 мая будет введен годовой продукт. Они предложат самую низкую цену за этот продукт", — говорит Кобаль.

Картельный сговор

Стоит отметить, что соглашение было очень негативно встречено другими игроками на рынке. Так, руководитель газопоставляющей компании ETG.UA Владимир Шведкий говорит, что после того, как цена была установлена монополистами, которые совместно контролируют около 90% рынка, другие компании просто вынуждены устанавливать свои цены на уровне с ними.

"Монополизация рынка несколькими игроками приведет к дальнейшему удержанию портфеля потребителей в руках этих компаний. Как следствие — на рынке будет наблюдаться отсутствие конкуренции, низкое качество сервиса и высокие цены на газ в перспективе. Мы не считаем договоренности этих компаний проявлением свободного рынка. Это решение приведет к потерям для нас, так как апрельские цены на газ для потребителей, установленные этими игроками, снова ниже оптовых цен, предлагаемых "Нафтогазом" другим поставщикам. То есть, имеет место нечестная конкуренция, демпинг", — убежден Шведкий.

Тем не менее компания готова к такой конкуренции и пойдет на потери, чтобы сохранить клиентский портфель и развивать свои сервисы. При этом саму модель годового контракта, предложенную НКРЭКУ Шведкий не считает объективной и эффективной для потребителей. По его мнению, годовой контракт не является страховкой для населения, поскольку летом рынок ожидает низкий сезон поставок. Поэтому у потребителя есть все шансы переплатить за газ в мае.

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"Как сделать покупку годового объема газа выгодной для физлиц-потребителей? На наш взгляд, годовую фиксированную цену на газ нужно устанавливать не ранее августа. Это позволит поставщикам лучше предвидеть цены и при этом захватить самый нижний их порог. Только в этом случае потребители получат эффективное годовое предложение и выиграют на закупке энергоресурса в отопительном периоде. В противном случае они рискуют переплатить за газ в летний период, оставаясь на годовой фиксированной цене", — говорит руководитель ETG.UA

СЕО группы поставщиков энергоресурсов TOLK Владимир Крупко также видит в соглашении гигантов мало позитива. По его словам, в настоящее время цена "Нафтогаза" за газ на апрель составляет 6,86 гривен за кубометр, тогда как рыночная цена на газовых хабах Европы составляет около 9 гривен за такой же объем.

"Сейчас можно найти ресурс апреля по цене порядка 7,5 гривен, это касается тех игроков, у которых нет такого "золотого" контракта с "Нефтегазом Украины". Соответственно, опять же, была сформирована абсолютно не рыночная история и обычные, рядовые поставщики газа были фактически оттеснены от этого ранка, они просто не конкурентны со своей реальной рыночной ценой", — говорит Крупко.

В то же время, озвученную в СМИ цену в 7,4-8 гривен за кубометр Крупко также считает завышенной, если брать ее как средневзвешенную за весь год.

В то же время, по мнению СЕО, существует большая вероятность, что летом будут появляться дешевые объемы газа и возможны какие-то ситуативные "перебежки" клиентов от этих сбытовых компаний с ценой условно 6,99 — 7 гривен за куб к мелким продавцам газа, которым удастся летом купить газ по цене, скажем, 5 гривен за кубометр.

При этом, если соглашение между "Йе Энергией" и "Нафтогазом" годовое, то, вероятнее всего, обе компании будут держать цену в течение года довольно высокой, невзирая на её сезонное летнее падение, и таким образом зарабатывая сверхприбыль на своих клиентах.

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Маневры "Нафтогаза"

При этом Крупко считает, что само соглашение было подписано при очень интересных обстоятельствах. Так, еще 3-го марта на заседании Кабинета министров исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко инициировал изменения в ряд нормативных документов, которые предполагали продажу всего ресурса "Укргаздобычи" на открытой бирже, то есть, все участники рынка имели бы свободный доступ к этому ресурсу. Сейчас этот ресурс покупается напрямую "Нафтегазом" и он, соответственно, абсолютно не заинтересован в реализации такого положения, то есть, чтобы участники газового рынка Украины имели свободный доступ к дешёвому рыночному ресурсу.

Никто не знает цену, по которой он покупает, но этот дешёвый ресурс позволяет Нафтогазу демпинговать на рынке, фактически расширять свое влияние, а также быть монопольным игроком на рынке природного газа. Были обнародованы ряд интервью руководства Нефтегаза о том, что инициативы и.о. министра Ю. Витренко не позволит изменить баланс сил на рынке и в его принятии нет здравого смысла.

То, что документ между "Йе Энергией" и "Нафтогазом" был подписан еще 23 марта, тоже довольно знаковая дата, поскольку "Нафтогаз", как и все игроки рынка, обязан публиковать цены на следующий месяц до 25 числа перед месяцем поставки. И контрактация 23 числа — это явный шаг для того, чтобы обезоружить сторонников идеи Витренко и показать, что компанией уже законтрактован большой объем до конца года. Соответственно, ничего менять на рынке не надо, и так уже весь ресурс фактически продан, так как компания "Йе Энергия" обеспечивает продажу газа практически 85% потребителей Украины.

Театр одного актера

В сухом остатке имеем любопытную ситуацию, при которой вполне договоренности между крупнейшими игроками рынка фактически предопределили цену в 7,4-8 гривен за кубометр для подавляющей части рынка. В принципе, это неплохо, если бы не одно "но".

Если это соглашение станет альтернативой полноценной продаже украинского ресурса через биржу, мы вместо полноценного рынка газа получим доминирование на рынке двух игроков, предложения которых вытеснят с рынка предложения небольших компаний. Классическое представление о рынке выглядит совсем не так.

К тому же, если "Нафтогаз" сохранит монопольный доступ к газу "Укргаздобычи", он сохранит и возможность сделать лучшее на рынке предложение для конечного потребителя. Таким образом отток клиента от "Йе Энергии" к "Нафтогазу" все равно будет продолжаться. И в конечном итоге это, спустя некоторое время, может привести Украину к рынку одного игрока. И это будет снова государство.

Степан Крьока, специально для Delo.ua