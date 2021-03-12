Украинцам будут продавать газ сразу на год вперед. Станет ли он при этом дешевле?

В пятницу, 2 марта 2021 года, Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предварительно одобрила введение "годового газового продукта" — модели, при которой бытовые потребители заключают с поставщиком газа договор на год, и поставки идут по усредненной годовой цене.

По мнению регулятора, такой продукт должен защитить население от резких скачков цены во время отопительного сезона. "Газовый продукт" планируют запустить с 1 мая, а до этого НКРЭКУ будет разрабатывать под него регуляторную базу.

Идея запуска "годового газового продукта" принадлежит не регулятору. Ранее СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщали, что модель введут сразу с апреля. Однако позже появился проект решения регулятора, где стартовой точкой было определено 1 мая. А еще во втором квартале поставщики газа должны разработать и представить свои "годовые продукты".

Delo.ua решило разобраться, действительно ли средняя годовая цена на газ решит проблемы населения, как этот механизм повлияет на рынок и какими будут цены годового продукта.

Не панацея

По словам директора специальных программ НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, средняя годовая цена на газ не способна решить все проблемы рынка, поскольку она не изменяет методики расчета цен на газ для украинских потребителей.

По мнению эксперта, нынешняя методика, базируется на спекулятивных внешних котировках, которые не отражают реальное соотношение спроса и предложения на украинском газовом рынке, учитывает стоимость газа украинской добычи и стоимость альтернативных энергоносителей. Также результаты расчета по этой методике никак не зависят от наличия или отсутствия газа в украинских хранилищах.

"Между тем, ожидаемая с 1 апреля отмена спецобязательств на последнем из энергетических рынков, обещает значительное повышение сумм в платежках в следующем отопительном сезоне", — считает Рябцев.

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Также, по его мнению, остаются неопределенными намерения правительства в отношении цен на газ для предприятий теплокоммунэнерго и источники погашения этими предприятиями той разницы, которая возникла после установления предельных цен на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.

В свою очередь, основатель консалтинговой компании EXPRO Consulting Геннадий Кобаль считает, что введение этого решения преждевременно и может осложнить работу компаний, которые недавно вышли на рынок продажи газа для населения.

"Компании поработали на рынке полгода, и сейчас им говорят: устанавливайте цену на следующий год. Какую цену они могут установить не имея опыта и стабильной клиентской базы? Поэтому я думаю, что эта инициатива сыграет против конкуренции и против формирования нормального рынка. Это можно делать, но можно сделать позже", — говорит эксперт.

По мнению Кобаля, "годовой газовый продукт" не будет пользоваться спросом у населения, поскольку цены у поставщиков будут высокими.

Игра в одни ворота?

Единственной по мнению Кобаля, компанией, которая сможет дать хорошую цену будет "Нафтогаз" поскольку у него есть своя ресурсная база.

"Они добывающая компания и их риски минимальны. В отличие от других компаний, которые импортируют газ. Цена на импортный газ относительно высокая и сейчас абсолютно непонятно какой будет цена на импортный газ на год вперед. Это можно было бы сделать на несколько месяцев позже, чтобы видеть, какой будет летняя цена. Летом цена несколько проседает, когда начинается сезон закачки. Тогда можно хотя бы сделать запас газа. А сейчас компаниям нужно сформировать цену, хотя они даже не знают почем они летом купят газ", — говорит эксперт.

Однако он считает, что отрицательный эффект можно сгладить предложив потребителю разные продукты: например в конце лета выставить продукт за 9 месяцев, за квартал, за полгода или за отопительный сезон.

"Но ни одна нормальная компания сейчас не сможет сформировать цену на следующий год. У компаний есть возможность выкрутиться. Но данное решение не принесет ничего хорошего ни компаниям ни потребителям", — отмечает Кобаль.

По его мнению, после запуска конкуренция на рынке газа еще не сформировалась и на рынке сейчас действует два крупных игрока. С одной стороны — облгазсбыты, которые традиционно поставляют газ населению. А с другой — "Нафтогаз", который агрессивно заходит на рынок.

"То есть две крупные структуры борются на этом рынке. Одни пытаются сохранить клиентов, другие агрессивно на рынок заходят. И классические трейдеры, которые должны были на рынке работать и есть те кто хочет работать. Но в такой ситуации, как сейчас, им ничего не светит. У них будет несколько тысяч клиентов, но их общая доля на рынке будет несколько процентов", — говорит Кобаль.

С ним согласен и Рябцев, который считает введение "годового газового продукта" будет выгоден лишь одному игроку газового рынка НАК "Нафтогазу", в то время как другие будут вынуждены сильно рисковать, так как не способны будут на этих условиях составить конкуренцию государственному монополисту.

"Защита населения"

Действительно, "Нафтогаз" поддерживает решение НКРЭКУ по введению "годового газового продукта".

По словам директора газоснабжающей компании "Нафтогаза" Максима Рабиновича, такой механизм это возможность защитить население от сезонных скачков цен на голубое топливо. Поэтому его компания одной из первых и едва ли не единственная предложила годовой тарифный план сразу же после открытия рынка газа.

"Наши клиенты в прошлом году имели возможность зафиксировать цены на газ на уровне 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м, согласно условиям договоров. Осенью прошлого года в процессе смены поставщика популярность фиксированного тарифа оправдала все ожидания. В заявках на присоединение к "Нафтогазу" каждый третий наш клиент в качестве желаемого тарифного плана указывал именно "Годовой", — рассказывает Рабинович.

По его словам, принцип тарифного плана заключался в том, что перед подключением формировался расчетный объем потребления газа в год. Затем этот объем умножался на стоимость тарифа и делился на 12 месяцев. Таким образом клиент платил одинаковую сумму за газ в течение года.

"Если человек использует меньше запланированного объема газа, средства вернутся ей на счет после завершения действия тарифа. Если потребление по факту будет больше запланировано — человек просто доплатить по фиксированному тарифу эту разницу", — рассказывает директор газоснабжающей компании.

Он также добавил, что сейчас компания активно работает над разработкой новых выгодных фиксированных тарифных планов для населения, готова будет объявить в апреле 2021 года.

Европейская практика

По словам первого заместителя председателя правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Евгения Нацвин-Степанова, ассоциация поддерживала и поддерживает рыночную модель функционирования рынка газа.

"Долгосрочные контракты с различными условиями оплаты — это распространенная практика на рынках энергоресурсов в Европе. Любой бытовой потребитель там имеет полную свободу в выборе поставщика и свободу в выборе т.н. тарифного плана по газу или электричестве. Мы считаем, что подобный подход нужно внедрять и в Украине. Любые ограничения выбора — это отступление от рыночной модели", — говорит предправления.

При этом он отмечает, что для успешного внедрения всеми поставщиками летнего контракта государство должно обеспечить всех поставщиков, работающих с населением, зеркально контрактам на закупку ресурса государственного добычи. Если годовой контракт базироваться исключительно на импортном ресурсе, цена такого контракта будет слишком велика.

Например, Нафтогаз в среду 10 марта на украинском энергетической бирже предлагал газ на условиях полной предоплаты по цене 7290 грн за 1000 куб м. Если к этой стоимости ресурса добавить плату за услугу транспортировки газа в размере 164 грн, поступающей Оператору ГТС Украины, и добавить маржу поставщика, скажем в размере 500-600 грн за 1000 куб м, то цена газа для конечного потребителя по летнему контракту, где базисом тот ресурс, который продается на бирже, составит почти 8000 грн за 1000 куб м.

"Именно поэтому так важно обеспечить поставщиков годовыми контрактами на государственный ресурс. Сейчас все поставщики ждут решения правительства о продаже газа государственного добычи на бирже или предложения летнего контракта от добывающих компаний. После чего уже могут быть обнародованы более конкретные ценовые прогнозы", — рассказывает Нацвин-Степанов.

Что говорит рынок

Поставщику Megawatt нравится идея "годового газового продукта", поскольку это даст возможность обеспечить спокойствие потребителей и прогнозируемые объемы для поставщиков.

Однако по мнению сооснователя компании Константина Башкаленко, в настоящее время слишком многое неизвестно, чтобы оценивать такое решение регулятора.

"Если поставщикам придется использовать импортный газ (как сейчас), рассчитывать годовые тарифы в апреле — рано. Цена на газ еще не будет оптимальной, поэтому потребители не получат лучших возможных условий", — говорит топ-менеджер.

При этом, Башкаленко отмечает, что все может измениться если Минэнерго успеет открыть поставщикам доступ к газу украинской добычи. Это позволит покупать газ в необходимых объемах по, доступны цене уже в апреле. Однако пока сроки выглядят слишком сжато, чтобы рассчитывать на этот вариант как на основной.

"Поэтому я считаю, если государство хочет защитить людей, то может обязать, например, всех продавцов иметь годовые тарифы перед началом отопительного сезона. Тогда каждый будет время предложить лучшие условия, а потребители — выбрать", — считает Башкаленко.

С Башкаленко согласна и руководитель "Закарпатьеэнергосбыт" Наталья Немец. Она считает, что введение "годового продукта" может быть выгодным для потребителя, поскольку он будет понимать как планировать месячный бюджет. Во многих странах Европы существует практика, когда потребители платят по фиксированной цене в течение целого года и таким образом уменьшают финансовую нагрузку на семейный кошелек в отопительный сезон.

Однако пока неясно будет ли это выгодно потребителю. С одной стороны, имея свободные оборотные средства, летом поставщик сможет закупать газ по более низкой цене и хранить его до зимы, чтобы в отопительный период оперировать этими запасами. Но, с другой стороны, будут ли у предприятия средства на это, если потребители в нынешней ситуации рассчитываются за газ нерегулярно, отключение запрещены, и предприятия часто работают себе в убыток и вынуждены пользоваться кредитными средствами для закупки объемов газа? В конце концов, надо понимать еще и тот факт, что спрогнозировать стоимость газа заранее невозможно, поскольку закупка происходит на европейских газовых хабах, формирование цены на которые зависит от очень и очень многих факторов.

"Считаю, сегодня еще рано говорить о том, какой мы сможем предложить продукт — все будет зависеть от окончательного решения регулятора. Однако уже сейчас специалисты общества анализируют рынок, изучают возможности, просчитывают годовой тариф и готовят предложения для потребителей. Повторяю: пока все это — наработки", — говорит Немец.

При этом она отмечает, что введение новой модели инициировано прежде всего с целью защиты интересов бытовых потребителей. Предприятиям в такой ситуации будет крайне сложно развиваться и конкурировать. Уже сейчас большинство газоснабжающих компаний, которые официально работают на рынке и платят налоги, находятся в довольно сложных условиях.

Ведь цена на газ включает не только "голую" стоимость топлива, но и расходы предприятия, которые формируются с учетом транспортировки газа и других сопутствующих услуг, содержание сети центров обслуживания клиентов, внедрения новых сервисов и тому подобное.

"Все эти расходы ложатся в конечную цену для потребителя. И пусть они минимальны, но они есть, и они свидетельствуют о надежности компании, репутацию, ее серьезную работу. Взамен компания, в которой работают два-три человека, имеет меньшие расходы, но в ее надежности может возникнуть немало вопросов, в конце концов, известны случаи, когда отдельные поставщики не могли предоставить потребителям заказанные услуги в полном объеме и потребители в итоге оказывались у поставщика последней надежды и платили втридорога", — говорит руководитель "Закарпатьеэнергосбыт".

В свою очередь, руководитель газопоставляющей компании ETG.UA Владимир Шведкий считает, что такие продукты как годовая цена и так рано или поздно появились бы на рынке, так как потребители действительно хотят стабильности, понимания своей цены и возможности планировать свои расходы на покупку энергоресурсов.

Однако топ-менеджер считает годовое планирование слишком долгосрочным на данном рынке, так как "годовой продукт" в предложенном виде не дает возможности потребителю сделать объективный выбор.

"Фиксирование цены на год еще в текущем отопительном периоде не позволяют эффективно определить ценовое "дно" в межсезонье, поэтому такие продукты лучше выпускать к середине лета или во второй половине "низкого" сезона, когда цены обычно находятся на летних минимумах. В идеале это должно быть предложение на летний сезон и отопительный сезон. Такие продукты, на наш взгляд, пользовались бы большим спросом", — говорит Шведкий.

Также он считает, что из-за требования НКРЕКУ фиксировать цену на год и захватывать межсезонье и отопительный сезон, для потребителя на протяжении 3-9 месяцев цена может быть выше, чем предложенная на рынке в этот период, и он будет переплачивать. По этой причине продукт не будет пользоваться большой популярностью среди клиентов-физлиц.

Поэтому в планах ETG.UA ориентироваться на создание более гибких продуктов, таких как летние и зимние предложения.

Кроме того Шведкий отмечает, что отсутствие газового хаба в Украине ограничивает ликвидные инструменты внутреннего рынка, а в открытой продаже нет газа украинской добычи компании "Укргаздобыча", поэтому коммерческим поставщикам тяжело реализовать такие долгосрочные продукты, как фиксированная цена на год.

"Длинную" стоимость газа можно предложить потребителю, но пока только за счет импортного ресурса. Такие фьючерсные контракты требуют больших капиталовложений для закупки ресурса наперед. По сути, нужно иметь возможность заморозить средства на длительный период. Для многих поставщиков при нынешней цене на природный газ и стоимости денежных ресурсов в Украине, это может быть не актуально и невыгодно.

Фиксированная цена на год "работает" в странах Европейского Союза. Но, во-первых, у европейских поставщиков в арсенале есть инструменты в виде внутренних бирж. С их помощью они могут привязаться к индикативам. Во-вторых, клиринг позволяет хеджировать риски и фиксировать такие форвардные контракты. В-третьих, — у потребителей есть более гибкие условия в годовом контракте. Например, если рыночная цена будет снижаться, а стоимость в контракте привязана к внутреннему индикативу, то по итогу потребитель получит перерасчет. Он действительно будет экономить деньги на покупке газа за счет эффективной цены.

Неоднозначное восприятие

Таким образом восприятие годового газового продукта в экспертной среде и на рынке весьма неоднозначно. Хотя такие долгосрочные контракты вполне нормальны в странах Европы и ранее предлагались украинскими поставщиками, эксперты считают решение обязать весь рынок определить годовую цену для населения несколько преждевременным и не совсем рыночным шагом.

У импортеров газа, которые зависят от европейских котировок такая средняя цена будет очень высокой, поскольку они также хотят застраховать свои риски. А еще поставщикам понадобиться огромное количество денег, чтобы заключить такой же долгосрочный контракт со своими поставщиками. Таким образом малые поставщики вряд ли смогут предложить своим потребителям "годовую" и одновременно небольшую цену на газ. А некоторые вообще могут уйти с рынка.

И в этом случае от них выгодно отличается "Нафтогаз", как распорядитель ресурса собственной добычи. Эта компания обладает и ресурсом и мощностями для хранения. И благодаря этим преимуществам, они могут дать населению лучшую цену.

Поставщики все же готовы играть по новым правилам. С той оговоркой что им все-таки предоставят доступ к ресурсу "Укргаздобычи". Однако когда и как правительство это сделает — другой вопрос.

Не исключено, что краеугольным камнем газовой стратегии и правительства и даже "Нафтогаза" лежит не столько экономика, сколько политика. Платежки за коммунальные услуги давно определяли рейтинги правящих политических сил. И решение власти взять под контроль рынок газа является хотя и не совсем рыночным, зато вполне логичным.

Степан Крьока, специально для Delo.ua

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