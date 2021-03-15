Энергетика 1 час назад

В 2020 году украинцы существенно сократили потребление газа

Сокращение потребления на 1,3 млрд кубометров означает, что около $220 млн не потрачено на закупку газа

Фото: khoek.ks.ua Фото: khoek.ks.ua
Фото: khoek.ks.ua

За 2020 год население Украины использовало 8,2 млрд кубометров газа, что на 14% меньше, чем в 2019 году, когда было потреблено 9,5 млрд кубометров.

Об этом со ссылкой на оперативные данные НКРЭКУ сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

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Как отмечается, сокращение потребления на 1,3 млрд кубометров означает, что около $220 млн не потрачено на закупку газа.

По данным НКРЭКУ, всего в 2020 году потреблено 24 млрд кубометров газа, что на 6% меньше, чем в 2019 году (25,4 млрд кубометров).

В частности, потребление газа в промышленности уменьшилось на 4% до 7,8 млрд кубометров (с 8,1 млрд кубометров в 2019 году.).

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В свою очередь объем потребления газа бюджетными и религиозными организациями не изменился и составил в прошлом году 400 млн кубометров, как и в 2019 году.

В то же время предприятия теплокоммунэнерго увеличили использование газа на 3% или на 200 млн кубометров (с 7,4 млрд кубометров за 2019 год до 7,6 млрд кубометров за 2020 год).

Как известно, среднегодовая температура 2020 года в Киеве поднялась до 10,9 градусов тепла, что на 3,2 градусов превышает климатическую норму. Год оказался рекордно теплым за всю историю наблюдений с 1881 года.

Напомним, средняя цена природного газа для бытовых потребителей во втором полугодии 2020 года составила 5299,2 грн (с НДС) за тысячу кубометров. Это — на 17,4% меньше, чем во втором полугодии 2019 года (6415,8 грн).

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Как сообщалось, 2 марта 2021 года  Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предварительно одобрила введение "годового газового продукта" — модели, при которой бытовые потребители заключают с поставщиком газа договор на год, и поставки идут по усредненной годовой цене.

По мнению регулятора, такой продукт должен защитить население от резких скачков цены во время отопительного сезона. "Газовый продукт" планируют запустить с 1 мая, а до этого НКРЭКУ будет разрабатывать под него регуляторную базу.

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