"Северный поток-2": сможет ли Россия запустить газопровод и чем это грозит Украине

В конце мая США ввели очередные санкции против российских 13 судов и четырех российских компаний, связанных со строительством "Северного потока-2" по дну Балтийского моря из России в Германию. Однако позже президент США Джо Байден заявил, что не намерен препятствовать достройке газопровода. Он сказал, что газопровод почти достроен, а санкции против него будут контрпродуктивными в отношениях с Европой.

Позже в Госдепартаменте США сообщили, что не будут вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за строительство газопровода "Северный поток-2", и ее главы Маттиаса Варнига. А госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отказ от этих санкций "отвечает национальным интересам" страны.

Вместе с тем в администрации Байдена считают трубопровод "плохой сделкой" и назвали "Северный поток-2" российским геополитическим проектом, который угрожает европейской энергетической безопасности, безопасности Украины, а также партнеров и союзников на восточном фланге НАТО. Вскоре после этого сенаторы-республиканцы внесли в Сенат новый законопроект о санкциях в отношении компаний-участниц строительства газопровода.

Отмена санкций вызвала бурную реакцию официального Киева. Президент Зеленский заявил, что вопрос носит исключительно политический характер. Россия в ходе политических торгов вокруг "Северного потока — 2" хочет добиться от Украины согласия на амнистию для сепаратистов на Донбассе и проведение там местных выборов на условиях выгодных для нее. Кроме того, Зеленский считает, что после запуска газопровода Украина лишится дохода в $3 млрд в год и не сможет финансировать свою армию.

Так или иначе 4 июня российский президент Владимир Путин сообщил о завершении укладки труб первой нитки трубопровода, а сама труба готова поставлять в Германию голубое топливо. Российские власти обещают достроить "Северный поток — 2" до конца этого года.

Сейчас украинские дипломаты и руководство "Нафтогаза" ведут активные переговоры в США и Германии, а официальный Берлин заявляет, что поддерживает продление транзита газа через Украину после запуска скандального газопровода.

Delo.ua рассказывает, запустят ли трубопровод и какие будут последствия этого для Украины.

"Путин нападет"

Главный месседж представителей украинских госкомпаний о том, что "Северный поток-2" — это политический проект, который направлен на то, чтобы поставлять газ из России в ЕС в обход Украины.

Так, в пресс-службе Оператора газотранспортной системы Украины заявили, что запуск газопровода является вопросом национальной безопасности не только Украины, но и Восточной и Центральной Европы.

"Транзит газа через украинскую территорию заставляет РФ считать Украину бизнес-партнером, и эта зависимость является сдерживающим фактором против эскалации российской агрессии на востоке страны. Позиция Украины, которую поддерживает Оператор ГТС, остается прежней: "Северный поток — 2" не должен быть введен в эксплуатацию. Шанс остановить запуск газопровода существует до тех пор, пока по нему не пустят газ в Европу", — отметили в пресс-службе Оператора ГТС, добавляя, что сумма потерь составит не менее $1,5 млрд в год.

"Мы должны снизить общие затраты на поддержание ГТС, чтобы не допустить значительного роста стоимости транспортировки газа для украинского потребителя или найти новые способы использования ГТС для новых клиентов, видов газов или производственных целей. Этого можно достичь только за счет оптимизации избыточной инфраструктуры, а также поиска новых видов заработка для Оператора ГТС", — сообщили в пресс-службе Оператора ГТС. Кроме того, сейчас рассматривается возможность транспортировки возобновляемых газов (водорода, биогаза, синтетического метана), а также транспортировки газа через Польшу, Румынию, Венгрию и Словакию.

В "Нафтогазе" также заявили, что не допустить запуск газопровода — это вопрос скорее госбезопасности, чем экономики.

"Мы в "Нафтогазе" понимаем, что ничто не поможет в защите Украины от российской агрессии лучше, чем остановка Nord Stream 2. Для Украины, как и для всей Европы, важно, чтобы украинский газовый коридор работал. Это не просто вопрос нескольких миллиардов долларов за транзит. Этот вопрос безопасности Восточной Европы, это вопрос того, что будет делать Россия против европейских стран, если исчезнет такой предохранитель от расширения агрессии, как транзит газа через нашу территорию", — сообщил директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаз Украины" Максим Билявский.

Он подчеркнул, что "Северный поток-2" еще можно остановить, но это потребует санкций непосредственно против компании Nord Stream 2 AG, которая координирует строительство и которая будет заниматься эксплуатацией газопровода. По словам Билявского, сейчас руководство "Нафтогаза" ведет активный диалог с сенаторами США о представлении новых изменений в законодательство, чтобы можно было применить санкции США непосредственно в отношении Nord Stream 2 AG и управленцев компании.

"Данная инициатива оформлена в виде поправки в закон о бесконечных границах (EFA), который рассмотрят в ближайшее время. Мы понимаем, что EFA — это законопроект, связанный с Китаем, однако времени на остановку Nord Stream 2 все меньше, поэтому рассчитываем, что члены Конгресса быстрее устранят любые незначительные процедурные проблемы в рассмотрении поправки к EFA", — говорит Билявский, отмечая, что смягчить последствия запуска газопровода будет невозможно.

Апокалипсис под вопросом

При этом эксперты не разделяют столь пессимистичные настроения. По мнению директора специальных программ НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, даже после запуска "Северного потока-2" Россия не сможет в одночасье прекратить транзит газа. В таком случае "Газпрому" придется по условиям транзитного контракта заплатить за 40 млрд куб. м газа.

Рябцев отмечает такие риски, как зависимость Украины от транзита газа и уязвимость ГТС к объемам транзита через нее. "ГТС способна функционировать только при наличии транзитного газа в ней. Если транзит сократится до 25-30 млрд куб. м, он будет невыгодным. Поэтому нужно оптимизировать мощности ГТС, не дожидаясь завершения контракта. Россия не сможет сразу прекратить транзит газа", — говорит эксперт.

Он говорит, что газопроводы "Северные потоки" и "Союз" (тот самый, который проходит через Украину. — Delo.ua) снабжают разных потребителей. "Союз" поставляет газ в страны Центральной и Южной Европы, а "Северные потоки" — в страны Северной Европы. "Северный поток" — альтернатива газопроводу "Ямал — Европа", который проходит через Беларусь и Польшу, и он не является альтернативой трубе "Союз", которая идет через Украину. Альтернатива "Союзу" — "Турецкий поток", "Южный поток" и балканские маршруты.

"У меня нет сомнений, что мы выживем без транзита, но к этому нужно готовиться. Меня удивляет странное желание способствовать получению доходов государством-агрессором благодаря транзиту газа через нашу территорию. Мы фактически способствуем увеличению доходов Россией", — говорит эксперт.

Он считает, что, скорее всего, Украина останется транзитером российского газа, поскольку потребление голубого топлива в странах ЕС будет расти. "Именно газом будет замещаться та угольная генерация, которая сейчас выводится из эксплуатации. Нужно будет чем-то балансировать возобновляемые источники, и единственной возможностью станут газовые электростанции. Газ будет даже дешевле и технологичнее", — отмечает Рябцев.

При этом сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что основные риски запуска нового газопровода связаны с потерей Украиной транзита. Из-за этого придется повышать тарифы, выводить из эксплуатации часть ГТС и увольнять ее работников.

"Окончательного плана у операторов пока нет, есть какие-то идеи по выведению мощностей из эксплуатации. Риски были очевидны давно. Я не думаю, что транзит прекратится, но он будет меньше, чем сейчас. Оптимистично — до 30 млрд куб. м в год, пессимистично — до 20. Но, конечно, это будет очень сложно. То, что Путин нападет на Украину после прекращения транзита, — это глупости. Никто ни на кого не собирается нападать", — считает Марунич.

По его мнению, альтернативой украинской ГТС является не "Северный Поток-2", а "Турецкий поток", который отобрал у украинской ГТС поставки газа в Турцию, Болгарию, Грецию и теперь еще в Венгрию.

Основатель консалтинговой компании EXPRO Consulting Геннадий Кобаль считает, что, скорее всего, до конца года "Северный поток-2" будет введен в эксплуатацию. "Конечно, у Украины есть подписанное с Россией соглашение на пять лет. Впереди еще 3,5 года транзита по 40 млрд куб. м в год. Но к концу 2024 года мы можем остаться без него", — говорит Кобаль.

В связи с этим, по мнению эксперта, украинскую ГТС нужно будет уменьшить. При этом способность транспортировать газ по территории Украины не пострадает. "Нам не нужна такая большая ГТС. Внутренний рынок потребляет 30 млрд куб. м в год, а транспортная система предназначена для транспортировки 130 млрд куб. м в год. Это лишние мощности, которые нужно будет законсервировать или разобрать. Это дорого, но время есть", — отмечает эксперт.

Он не исключает, что между Россией и Украиной будет подписан новый транзитный контракт, но о транспортировке меньшего объема газа. "Мы понемногу теряем объемы. Сегодня транзит составляет 40 млрд куб. м в год, в прошлом году — 65 млрд куб. м, а еще раньше — 80 млрд куб. м. Это касается не только "Северного потока — 2", но и "Турецкого потока". Он как раз и забрал эти 20 млрд куб. м, которые мы потеряли за последние два года", — говорит Кобаль.

При этом эксперт сомневается в том, что Европа будет увеличивать потребление газа. В Германии уже вывели из эксплуатации атомную и угольную генерацию, в настоящее время в Европе активно закрывают угольные электростанции. Однако роста потребления газа в Европе не произошло ни тогда, ни сейчас.

"Вряд ли мы увидим в Европе существенное увеличение потребления газа, как и в Украине. Возможно, эти 30 млрд куб. м также сократятся. Газ невероятно дорогой. И такой мощный потребитель газа, как аграрная отрасль, переходит на альтернативное топливо — щепу, биотопливо", — отмечает эксперт.

Он также сомневается, что запуск газопровода существенно повлияет на цену газа для населения. "На внутреннем рынке будет дефицит газа в 10 млрд куб. м, однако мы сможем закупить его в Европе. Цены в Украине формируются исходя из цен на европейских хабах, поэтому у нас будет цена, как в Европе. Запускается рынок газа для населения, но цена 8 грн за 1 куб. им довольно неплохая. Она покрывает себестоимость добычи и инвестиционную составляющую для "Укргаздобычи", — говорит Кобаль.

Принять неизбежное

Несмотря на активное противодействие Украины, все идет к тому, что "Северный поток-2" все-таки достроят. Его запуск выгоден многим большим игрокам. США отказались от санкций для улучшения отношений с Германией, Германия получает доступ к дешевому российскому газу, а Россия получает контроль не только над ресурсом, но и над его поставкой.

Украине в такой ситуации остается лишь принять неизбежное. Полномасштабное вторжение России в Украину маловероятно: реакция Запада на это будет куда серьезнее, чем она была в ответ на отравление Навального или даже на захват Крыма. Однако потеря доходов от транзита, а также необходимость искать средства для оптимизации ГТС будет для Украины довольно ощутимым ударом.

При этом не стоит забывать, что главный удар по транзиту был нанесен не "Северными потоками", а запущенным в январе 2020 года "Турецким потоком". Это и привело к тому, что транзит российского газа через Украину сократился почти в два раза. Именно тогда властям и стоило начинать готовиться к худшему сценарию.

Так или иначе до запуска "Северного потока-2" остается еще 3,5 года, чтобы Оператор ГТС решил свои проблемы с избыточными мощностями, а правительство и "Нафтогаз" нашли возможность покрыть дефицит газа и компенсировать потерю транзита.

Степан Крьока, специально для Delo.ua

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