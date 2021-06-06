Экономика вчера, 17:52

Власти России обещают достроить "Северный поток-2" до конца 2021 года

Партнер "Газпрома" посоветовал Киеву договариваться о транзите газа

Александр Новак. Фото: minenergo.gov.ru Александр Новак. Фото: minenergo.gov.ru
Александр Новак. Фото: minenergo.gov.ru

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" завершат до конца 2021 года.

В связи с этим австрийский партнер "Газпрома" по проекту строительства газопровода рекомендовал Украине предоставить РФ привлекательные условия для транзита газа, а не "мешать "Северному потоку-2", сообщает ТАСС.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

В эфире одного из российских телеканалов Новак заявил, что работы по строительству "Северного потока-2" закончат до конца этого года, тогда же проект введут в эксплуатацию.

Так, накануне президент РФ Владимир Путин объявил о том, что завершилась укладка труб по первой нитке "Северного потока-2".

В целом газопровод состоит из двух ниток, их мощность, по данным "Газпрома", составляет 55 млрд кубометров газа в год. Сейчас работы продолжаются по второй нитке, однако морской участок уже закончен.

Глава австрийской нефтяной компании OMV, которая сотрудничает с "Газпромом" в проекте "Северного потока-2", Райнер Зеле заявлял, что там осталось проложить еще 50 километров. Путин уверял, что вторая нить может быть завершена в течение 1,5-2 месяцев.

Кроме того, Зеле рекомендовал Украине предложить "Газпрому" привлекательные условия для транзита газа, а не "мешать "Северному потоку-2".

Читайте также:
Запуск "Северного потока-2" лишит финансирования украинскую армию — Зеленский

"Сделайте заманчивое предложение. И если вы предложите "Газпрому" транзитные мощности на хороших условиях, то он, безусловно, его рассмотрит. Нельзя выиграть конкуренцию, не вступая в борьбу", — заявил Зеле.

В свою очередь в России уверяют, что не намерены отказываться от транзита газа через Украину. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял обратное.

Известно, что строительство "Северного потока-2" финансировали 5 европейских компаний: Wintershall Dea, Engie, OMV, Royal Dutch Shell и Uniper. Вместе они должны были вложить 5 млрд евро.

В феврале 2021 года немецкая компания по добыче газа и нефти Wintershall Dea заявила о прекращении финансирования "Северного потока-2". В марте немецкая энергетическая компания Uniper также решила прекратить финансирование строительства газопровода, не разглашая, сколько денег вложила в проект.

По данным российских СМИ, от финансирования также якобы отказались OMV и Royal Dutch Shell.

Читайте также:
Байден утверждает, что не собирался препятствовать достройке "Северного потока-2"

Напомним, газопровод "Северный поток-2" строит российский "Газпром" совместно с ведущими энергетическими компаниями Германии, Франции и Австрии. Прокладывание труб в водах Германии возобновили с 5 декабря 2020 года. До того строительство почти год было на паузе из-за санкций США против европейских подрядчиков.

Европарламент призвал остановить строительство газопровода "Северный поток-2", а немецкие природоохранные организации подавали жалобы, чтобы заморозить прокладывание труб. Впрочем, в Германии констатировали, что не могут остановить процесс, ведь проект сооружения газопровода одобрили много лет назад, а его отмена грозила бы судами против страны.

Ранее вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил, что газопровод "Северный поток-2", строящийся из России в Германию по дну моря, не нужен энергоснабжению Евросоюза.

24 января 2021 года строительство "Северного потока-2" возобновилось в водах Дании.

В случае завершения проекта Россия получит возможность поставлять весь свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Это приведет к потере Украиной доходов от транзита газа в несколько миллиардов долларов в год.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Путин окончательно вывел Россию из Договора об открытом небе
Путин окончательно вывел Россию из Договора об открытом небе
Встреча Байдена и Путина 16 июня: чего будет пытаться добиться каждая из сторон
Встреча Байдена и Путина 16 июня: чего будет пытаться добиться каждая из сторон
Германия поддержала продолжение Украиной транзита газа после запуска "Северного потока-2"
Германия поддержала продолжение Украиной транзита газа после запуска "Северного потока-2"
Загрузка...
Новое видео
Как вынудить все подразделения компании работать как самостоятельные бизнесы — Владимир Маличевский

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. НБУ рефинансировал три украинских банка на 800 млн грн

  3. Украина неприятно удивлена решением США по "Северному потоку-2" — Зеленский

  4. Владельцы электромобилей в Европе ездят больше, чем собственники авто с ДВС — исследование

  5. Стрімке зміцнення гривні налякало НБУ і він "окреслив межу": на який курс орієнтуватися

Ивент
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
Уся підприємницька спільнота України зустрінеться на одному майданчику 14 липня 2021 року, аби перетворити локдаун з обмежувального чинника розвитку на драйвер нових рішень!
Загрузка...