Власти России обещают достроить "Северный поток-2" до конца 2021 года

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" завершат до конца 2021 года.

В связи с этим австрийский партнер "Газпрома" по проекту строительства газопровода рекомендовал Украине предоставить РФ привлекательные условия для транзита газа, а не "мешать "Северному потоку-2", сообщает ТАСС.

В эфире одного из российских телеканалов Новак заявил, что работы по строительству "Северного потока-2" закончат до конца этого года, тогда же проект введут в эксплуатацию.

Так, накануне президент РФ Владимир Путин объявил о том, что завершилась укладка труб по первой нитке "Северного потока-2".

В целом газопровод состоит из двух ниток, их мощность, по данным "Газпрома", составляет 55 млрд кубометров газа в год. Сейчас работы продолжаются по второй нитке, однако морской участок уже закончен.

Глава австрийской нефтяной компании OMV, которая сотрудничает с "Газпромом" в проекте "Северного потока-2", Райнер Зеле заявлял, что там осталось проложить еще 50 километров. Путин уверял, что вторая нить может быть завершена в течение 1,5-2 месяцев.

Кроме того, Зеле рекомендовал Украине предложить "Газпрому" привлекательные условия для транзита газа, а не "мешать "Северному потоку-2".

"Сделайте заманчивое предложение. И если вы предложите "Газпрому" транзитные мощности на хороших условиях, то он, безусловно, его рассмотрит. Нельзя выиграть конкуренцию, не вступая в борьбу", — заявил Зеле.

В свою очередь в России уверяют, что не намерены отказываться от транзита газа через Украину. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял обратное.

Известно, что строительство "Северного потока-2" финансировали 5 европейских компаний: Wintershall Dea, Engie, OMV, Royal Dutch Shell и Uniper. Вместе они должны были вложить 5 млрд евро.

В феврале 2021 года немецкая компания по добыче газа и нефти Wintershall Dea заявила о прекращении финансирования "Северного потока-2". В марте немецкая энергетическая компания Uniper также решила прекратить финансирование строительства газопровода, не разглашая, сколько денег вложила в проект.

По данным российских СМИ, от финансирования также якобы отказались OMV и Royal Dutch Shell.

Напомним, газопровод "Северный поток-2" строит российский "Газпром" совместно с ведущими энергетическими компаниями Германии, Франции и Австрии. Прокладывание труб в водах Германии возобновили с 5 декабря 2020 года. До того строительство почти год было на паузе из-за санкций США против европейских подрядчиков.

Европарламент призвал остановить строительство газопровода "Северный поток-2", а немецкие природоохранные организации подавали жалобы, чтобы заморозить прокладывание труб. Впрочем, в Германии констатировали, что не могут остановить процесс, ведь проект сооружения газопровода одобрили много лет назад, а его отмена грозила бы судами против страны.

Ранее вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил, что газопровод "Северный поток-2", строящийся из России в Германию по дну моря, не нужен энергоснабжению Евросоюза.

24 января 2021 года строительство "Северного потока-2" возобновилось в водах Дании.

В случае завершения проекта Россия получит возможность поставлять весь свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Это приведет к потере Украиной доходов от транзита газа в несколько миллиардов долларов в год.