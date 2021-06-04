Путин заявил о завершении укладки труб первой нитки "Северного потока-2"

Сегодня, 4 июня, была завершена укладка труб по первой нитке газопровода "Северный поток-2".

Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, передает "Интерфакс". По его словам, работа по второй нитке продолжается.

"Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена. Осталось — с немецкой стороны труба подошла, с российской — нужно их приподнять и сварить, все, но прокладка сама завершена", — сообщил он.

Путин отметил, что "Газпром" готов к заполнению трубопровода газом. На этой неделе обеспечена готовность российской линейной части газового маршрута до компрессорной станции "Славянская".

"Газ на "Славянскую" подан. Таким образом, "Газпром" готов к заполнению газом "Северного потока-2". Этот маршрут напрямую соединит газотранспортные системы России и Федеративной Республики Германия", — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что Администрация президента США Джо Байдена снимет санкции с оператора российского газопровода "Северный поток-2" компании Nord Stream 2 AG и ее главы Маттиаса Варнига.

В частности, отмечается, что этот шаг может свидетельствовать о стремлении США к восстановлению отношений с Германией, которая поддерживает строительство скандального российского газопровода "Северный поток-2".

По информации Fox Business, прекращение завершенного на 95% проекта требует введения санкций против немецких потребителей газа, а администрация Байдена якобы не готова рисковать своими отношениями с Германией ради этого.

Ранее сообщалось, что в начале апреля Министерство юстиции США утвердило два новых пакета санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

В декабре 2020 года строительство приостановили из-за санкций США. Тогда газопровод был построен на 96%.

Ранее вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил, что газопровод "Северный поток-2", строящийся из России в Германию по дну моря, не нужен энергоснабжению Евросоюза.