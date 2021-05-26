Байден утверждает, что не собирался препятствовать достройке "Северного потока-2"

Президент США Джо Байден заявил, что не собирался останавливать строительство газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщила репортер издания Bloomberg Дженнифер Эпстайн.

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Глава Белого дома напомнил, что газопровод "практически завершен", а санкции против причастных к строительству назвал "контрпродуктивными для отношений с Европой".

Напомним, 24 мая российский трубоукладчик "Фортуна" возобновил строительство "Северного потока-2" в водах Германии.

В Госдепе США 19 мая заявили, что не будут объявлять санкции против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за строительство газопровода "Северный поток-2", и ее главы Маттиаса Варнига. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отказ от этих санкций "отвечает национальным интересам" страны.

При этом глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США "продолжат противодействовать завершению этого проекта". В частности, США ввели санкции против четырех российских компаний и 13 судов, связанных со строительством газопровода "Северный поток-2".

Как известно, "Северный поток-2" — газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км. По данным Nord Stream 2 AG, строительство завершено на 95%.

После того, как США в декабре 2019 года ввели санкции против иностранных операторов судов-трубоукладчиков "Северного потока-2", работы по строительству газопровода не велись около года.

Напомним, Госдепартамент США заявил о снятии санкций с компании Nord Stream 2 AG. Там подчеркнули, что такое решение отвечает национальным интересам США.

Вскоре после этого в сенат США внесли новый законопроект о санкциях против "Северного потока-2".