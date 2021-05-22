"Северный поток-2": США ввели санкции против 13 российских судов

США включили в санкционный список 13 судов, связанных со строительством скандального российского газопровода "Северного поток-2".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

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В частности, под санкции попали судна "Академик Черский", "Артемис оффшор", "Бахтемир", "Балтийский исследователь", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Нарвал", "Сивуч", "Спасатель Карев", "Умка", "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев".

Также санкции наложены на четыре организации — "Мортранссервис", ФГБК "Морская спасательная служба", Самарский теплоэнергетический имущественный фонд и "Коксохимтрарс".

При этом последняя организация уже была в санкционных списках с 2016 года за оказание транспортных услуг в аннексированном Крыму.

В то же время власти США не стали накладывать ограничения на оператора "Северного потока-2", компанию Nord Stream AG 2.

Предполагается, что США решили не накладывать санкции против оператора строительства газопровода и его управляющего директора Маттиаса Варнига, чтобы не портить отношения с Германией.

Известно, что на недавней встрече госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД Германии Хайко Маасом Блинкен подчеркнул, что США продолжают выступать против запуска "Северного потока-2".

Издание Politico писало, что хотя США понимают, что уже не смогут остановить строительство газопровода, с помощью новых санкций в Вашингтоне надеются замедлить его до осенних выборов в Германии. На них может победить партия "Зеленые", которая выступает против запуска газопровода.

Напомним, Госдепартамент США заявил о снятии санкций с компании Nord Stream 2 AG. Там подчеркнули, что такое решение отвечает национальным интересам США.

Вскоре после этого в сенат США внесли новый законопроект о санкциях против "Северного потока-2".