Рада призвала Конгресс США ввести санкции против всех участников "Северного потока-2"

Верховная Рада приняла обращение к Палате представителей и Сенату США 117-го с призывом по активизации усилий по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы путем общего введения санкций в отношении строительства газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря из России в Германию, в том числе против швейцарской компании Nord Stream AG, созданной для управления объектом.

За соответствующий проект постановления №5520 проголосовало 292 депутата, против не голосовал никто. Документ был зарегистрирован в парламенте накануне, 20 мая, его инициаторами значатся сразу 204 нардепа, включая председателя Рады Дмитрия Разумкова, первого вице-спикера Руслана Стефанчука и вице-спикера Елену Кондратюк.

"Геополитический проект "Северный поток-2" является очередной попыткой Российской Федерации использовать энергетику как инструмент гибридной войны, прямо угрожает энергетической безопасности как Украины, так и Европы, а также нарушает принципы Энергетического союза ЕС по диверсификации источников энергии, маршрутов и поставщиков в газовой сфере", — считают они.

Целью газопровода парламентарии называют обойти территорию Украины, создав механизм давления на нее и страны Центрально-Восточной Европы, "подорвать трансатлантическое единство, разделить Европу" и усилить зависимость стран ЕС от поставок российского газа.

"При этом компания "Газпром" полностью контролируется РФ, осуществляющей вооруженную агрессию против Украины, оккупировавшей часть суверенной территории Украины и организовавшей на этих территориях системные репрессии против мирного населения", — указывают авторы.

Согласно их опасениям, концентрация российских трубопроводов в Балтийском море может дать России повод для активной защиты "Северного потока-2", начиная с формальных процедур контроля движения судов в Балтийском море, "а затем, как в случае с Украиной, и более агрессивного поведения, блокировку кораблей, влияния на торговлю в регионе".

"Реализация "Северного потока-2" окончательно развяжет руки РФ и позволит продолжить российское военное вторжение в Восточную Украину. Несмотря на это на территории государств-членов ЕС завершение строительства газопровода продолжается", — посетовали парламентарии.

Отмечается, что украинские депутаты высоко ценят двухпалатную и двухпартийную поддержку Украины в Конгрессе США, позволившую принять законодательство об усилении санкций против строительства "Северного потока-2" в рамках закона "О защите энергетической безопасности Европы" от 2019 года, а также "категоричную позицию" США против завершения строительства газопровода.

Как напоминают инициаторы обращения, введенные ранее санкции, а также угроза их применения в рамках действующего американского законодательства заставили ряд компаний выйти из проекта и фактически приостановили его реализацию более чем на год.

"В то же время мы глубоко обеспокоены тем, что представленный 19 мая Госдепартаментом США доклад Конгресса и предложенные дополнительные санкции не предусматривают меры против ключевой компании-участника "Северного потока-2" — Nord Stream AG. Мы убеждены, что единственным долгосрочным механизмом обеспечения неиспользования Россией "Северного потока-2" в качестве энергетического оружия является полная блокировка возможности его завершения и ввода в эксплуатацию", — говорится в нем.

Ввиду этого Рада призвала призывает Конгресс США использовать весь имеющийся инструментарий, предусмотренный американским законодательством, для полной и необратимой остановки строительства газопровода в рамках проекта "Северный поток-2" путем применения блокирующих санкций против всех участников проекта, в том числе Nord Stream AG.

Отметим, что накануне президент Владимир Зеленский выразил серьезную обеспокоенность возможной отменой санкций, введенных ранее США для недопущения достройки и запуска "Северного потока-2".

При этом он заявил, что в первую очередь его опасения касаются даже не столько вопросов энергетической безопасности, сколько того, что за возможной отменой санкций будет стоять договоренность о чем-то "очень-очень серьезном".