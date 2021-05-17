"Северный поток-2": Германия разрешила продолжить прокладывать газопровод в своих водах

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) позволило проложить еще часть российского газопровода "Северный поток-2" на двухкилометровом участке в водах страны.

Об этом сообщает Nordkurier.

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Известно, что в январе 2021 года немецкие природоохранные организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) и Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) опротестовали выдачу разрешения на строительство газопровода "Северный поток-2". Они заявили о рисках для окружающей среды, в частности, для птиц в этой зоне.

Однако немецкий регулятор заявил, что природоохранные аспекты не могут помешать строительству на этом участке, поскольку время отдыха птиц в указанной зоне уже закончилось.

Указано, что "Северный поток-2" в это время все еще строится в водах Дании, но работы там подходят к концу.

Как отмечается, строительство газопровода "Северный поток-2", который будет транспортировать газ из России по дну Балтийского моря в Германию, в основном завершено. В водах Германии все еще надо построить 13,9 км одной линии и 16,8 км другой линии.

Как известно, трубопровод на протяжении многих лет является одним из главных камней преткновения в немецко-американских отношениях.

США вместе с Украиной и странами Балтии активно выступают против строительства газопровода "Северный поток-2", опасаясь усиления влияния России на европейском энергетическом рынке.

Напомним, 3 мая Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) обратился с иском в административный суд Гамбурга против строительства газопровода "Северный поток-2" в экономической зоне Германии.