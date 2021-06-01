"Кассир получает деньги и едет до блокпостов": о чем Медведчук говорил с боевиками ЛДНР

Журналисты проекта "BIHUS.info" опубликовали три части своего расследования относительно роли Виктора Медведчука в публичных и, что важнее, непубличных переговорах с Россией и руководителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" с 2014 года.

Расследование основано на записях телефонных разговоров Медведчука, сделанных, предположительно, украинскими спецслужбами в период с 2014 по 2018 год и рассказывает не только о том, какую роль сыграл Виктор Медведчук в первые месяцы войны на Донбассе, в чем заключались его политические интересы и как он подыгрывал боевикам ЛНДР и России в конфликте на Востоке Украины, но и о том, как пятый президент Украины Петр Порошенко выполнял прихоти Медведчука, и как и в чьих интересах он влиял на бизнес и ключевые экономические вопросы Украины.

Delo.ua пересмотрело все части расследования и рассказывает о самом важном из него.

Часть 1. Война на Донбассе

"Порошенко уже перезвонил и сказал, что он дал команду остановить и вернуть колонну бронетехники на Изварино"

В 2014 году, по завершении Революции Достоинства и с началом войны на Донбассе, Виктор Медведчук становится вхож в администрацию новоизбранного тогда президента Петра Порошенко. Одновременно с этим он начинает регулярно общаться с боевиками-главарями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также с представителями политической верхушки Российской Федерации.

К примеру, 24 июня 2014 года у Медведчка состоялся телефонный разговор с одним из представителей самопровозглашенной "ЛНР" Алексеем Карякиным, который пригрозил ему уничтожить колонну украинской бронетехники, движущейся в сторону Изварино Луганской области, если в течение часа она не будет возвращена в место дислокации. Информацию Медведчук пообещал передать украинскому президенту, а после перезвонил и сообщил, что Порошенко дал команду вернуть колонну.

"Президент (Порошенко) уже перезвонил и сказал, что он дал команду остановить и вернуть колонну бронетехники на Изварино", — сообщил Медведчук Карякину.

Расследователи отмечают, что вероятно тогда у Порошенко были и другие причины принять такое решение, однако подчеркивают: в записях нет ни единого звонка Медведчука боевикам или российским лидерам с подобными требованиями, но уже со стороны Украины и украинского президента.

"Сепаратизм и все остальное — это амнистия, это вообще чепуха"

В первые дни президентства Порошенко заявил о необходимости прекращения огня на Донбассе. Непублично решать этот вопрос начал Медведчук при помощи Дмитрия Дорошенко, своего помощника по Донецку и Луганску. Задачей Дорошенко было "подготовить" боевиков к переговорам. По итогу помощник сообщил Медведчуку, что главари самопровозглашенных "республик", помимо прочего, хотят достичь "более низменных целей": получить гарантии безопасности и поддержку в виде гуманитарной помощи. Медведчук от лица Украины пообещал не только это, но и то, что украинская власть согласится назначить временными губернаторами оккупированных регионов тех людей, которых захотят боевики.

"Есть "добро" назначить губернатором того, кого скажут. Допустим, скажут Болотова — значит будет Болотов. Болотов, Мозговой, там все (лидеры боевиков — Delo.ua). Примут решение: вот этот — губернатор, этот — занимает такую-то должность. Будет так, как мы договоримся", — заявил он.

В то же время нардеп Ирина Геращенко, которая была официальной уполномоченной по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, заявила, что никаких переговоров с самопровозглашенными "ЛНР/ДНР" не может быть. Однако на том же брифинге журналисты сфотографировали черновик мирного плана Порошенко, в котором содержались все тезисы, озвученные Медведчуком: освобождение от ответственности тех, кто сложит оружие, коридор для выхода российских наемников, досрочные местные выборы и согласование губернатора с боевиками.

"Кстати, к этому добавь гарантии по безопасности. А тех людей, которые боятся за свое будущее, которые участвовали в боевых действиях, они могут спокойно покинуть (территорию Донбасса — Delo.ua). Более того, это уже тогда предмет договоренности с Россией, чтобы Россия их приняла. Это тоже вариант для обсуждения. То есть это открытый вариант. Этот вопрос уже двумя сторонами предварительно проговорен. Ты понял? А всем остальным, сепаратизм и все остальное — это амнистия, это вообще чепуха. Пометили: амнистия, уход и гарантии", — говорил Медведчук Дорошенко 11 июня 2014 года.

В конце июня 2014 Медведчук начал участвовать в переговорах уже публично, однако так толком и не заявив, с чьей он стороны. Но о ней, по мнению авторов расследования, говорит другой его телефонный разговор с одним из главарей "ЛНР" Алексеем Карякиным: тот заявил, что украинские военные обстреляли населенный пункт Красный Партизан. На что Медведчук ему заявил: "Во-первых, это не наши доблестные войска. Я к этим доблестным войскам имею отношение такое, как и ты".

В ходе этого же разговора Карякин сообщил о том, что украинская военная техника продвигается в сторону так называемой "ЛНР", а над территорией начали летать самолеты, и пригрозил "положить вам пару "птичек" (то есть сбить какой-то из самолетов).

На что Медведчук ответил: "Смотри, Алексей, я тебе что хочу сказать. Ты должен знать и, наверное, знаешь. Я это все делаю по просьбе Путина и по просьбе Порошенко. Но к Порошенко и к этим официальным действиям никакого отношения не имею".

Зато имел отношения к решению ряда других вопросов. 14 июля боевики так называемой "ЛНР" сообщили, что сбили два украинских самолета, 16 июля — что повредили самолет Су-25. На следующий день Медведчук позвонил одному из главарей "ДНР" Александру Бородаю, но разговаривали они не об этих событиях, а о Ринате Ахметове.

"Позвонил мне мой хороший знакомый и друг по фамилии Ринат Леонидович Ахметов. Просто — Ринат. 50 человек сейчас атакуют его дом. Ну может не надо этого делать", — сказал тогда Медведчук.

Через несколько часов после этого разговора, состоявшегося 17 июля 2017 года, на Донбассом был сбит малазийский Boeing-777, выполнявший рейс MH-17 "Амстердам-Куала-Лумпур". Погибли все пассажиры и члены экипажа лайнера — 298 человек.

"Наш "Оппозиционный блок" все-таки прошел, хотя шансов не было никаких"

В июле 2014 года, как отмечают журналисты-расследовании, участие Медведчука в переговорах с боевиками прекращается, а он фокусируется на участии в парламентских выборах в Украине, продвигая политическую силу "Оппозиционный блок". Партия проходит в Верховную Раду, а Медведчук в разговоре с руководителем протокола Путина Владимиром Островенко радуется, что им удалось "провести" партию в Раду и сообщает, что неоднократно встречался с Петром Порошенко и в эти дни.

"Володя, ну видишь, наш "Оппозиционный блок" все-таки прошел, хотя шансов не было никаких. Все-таки мы провели, — говорит Медведчук, — А то все остальные… все остальные будут в другую сторону (проевропейскую — Delo.ua)".

Последующие телефонные разговоры Медведчука, как заявляют авторы расследования, дают основание считать, что проекты законов, которые предлагала эта политическая сила в парламенте, писались в Москве. Так, 14 ноября Медведчук в разговоре с помощником Путина и неофициальным куратором самопровозглашенных "ДНР/ЛНР" в Кремле Владиславом Сурковым обсуждают создание свободной экономической зоны на Востоке Украины. В ответ на вопрос Суркова о законопроекте, который "мы делали по зоне", Медведчук сообщил, что как раз хотел переслать документ, поскольку намерен показать его именно Суркову, а не украинским законодателям, которые должны его принять.

Позднее, как отмечают авторы расследования, Порошенко заявил, что Украина готова предоставить особый статус оккупированным районам Донецкой и Луганской областей. В итоге этот закон так и не был принят, но, как подчеркивают авторы расследования, подобных инициатив могло быть много.

Часть 2. Труба Медведчука

"Я разговаривал с нашим главным... Это дело остановили"

После распада СССР украинская часть дизелепровода "Самара-Западное направление" должна была отойти Украине и приносить в украинский бюджет крупные поступления, но стала частью "Роснефти". В 2011 году Ровенский хозяйственный суд решил передать трубопровод Фонду госимущества, однако и тогда актив остался под контролем россиян.

После оккупации Крыма в 2014 году передачу трубы Украине подтвердил апелляционный суд. Но уже в феврале 2015 года Медведчук разговаривал о судьбе трубопровода с президентом российской госкомпании "Транснефть" Николаем Токаревым:

"Да. Николай Петрович, я ж тут разговаривал с нашим главным. Ну еще на той неделе мы беседовали. Там же остановили, перенесли это дело, да? По трубе, по трубе... И у него там есть предложение, поэтому я наверное на следующей неделе приеду расскажу… Идеи".

"Нашим главным" в разговорах Медведчук обычно называет Петра Порошенко. А до этого разговора Медведчук и Тарас Козак летали в Швейцарию, в городок Санкт-Галлен. По мнению журналистов они занимались там оформлением документов и присматривали офис — в будущем трубопровод был записан на компанию с регистрацией в этом городе.

"Там суд, мы с ним договорились сегодня так... мы отправим на первую инстанцию, чтобы все решить и потом это закрыть"

17 марта 2015 года Высший хозсуд подтвердил национализацию трубопровода. Однако уже 18 марта Медведчук позвонил Токареву и успокоил его.

Т. "Это окончательный вердикт. По сути все уже..."

М. "Нет, Николай Петрович, смотрите… Я думаю, что это не окончательный, так… А, ну я же не знал об этом решении. Вы подавайте обжалование"

Т. "Мы подаем в Верховный. Ну это если примут еще, Виктор Владимирович, а могут и не принять..."

М. "Это я все знаю, вы подавайте, а я на протяжении двух-трех часов буду у него. Спрошу, что это такое и что мы дальше делаем. Поэтому я через несколько часов на вас выйду".

В апреле план по оспариванию национализации дизелепровода начал реализовываться. И хотя Токарев сомневался в возможности возврата трубопровода, Медведчук старался его успокоить, убеждая, что держит ситуацию на контроле и координирует свои действия с "главным".

Т. "Значит, сейчас будет суд 8-го. И Верховный суд неизвестно принял — не принял. Мы все возможности, которые у нас есть, задействовали".

М. "Значит, там суд, мы с ним договорились сегодня так, он сказал, что мы возьмем и, это самое, отправим на первую инстанцию. Для того, чтобы все решить и потом это закрыть".

После судья Ривненского хозсуда Ярослава Гудзенко вернула трубу России. При этом все произошло по ранее озвученному Медведчуком сценарию: судья вернула дело на новое рассмотрение, а предыдущие решения были отменены.

"Прямой обмен. Завод на трубу без нефтепродуктов"

Как только трубопровод вернулся в собственность России, сразу начался процесс его переоформления и продажи структурам Медведчука. При этом на рынке начали ходить слухи о том, что трубопровод — это компенсация президенту Порошенко от Путина за национализированный Севастопольский морской завод в Крыму, который ранее принадлежал структурам Порошенко. В пользу этой гипотезы говорят и записи разговоров Медведчука с заместителем главы правительства России Дмитрием Козаком.

М. "Слышишь, Дима, а я же собираюсь сегодня с нашим главным увидеться. Так ты мне скажи, что мы делаем? Там по трубе вопрос".

К. "Знаешь, я там переговорил с Николаем Петровичем (Токаревым, — Delo.ua). Тот сказал, что платят ниже плинтуса, он просто не может. Он будет за это отвечать. В той конструкции, о которой я говорил. Либо прямой обмен".

М. "Да, ты предложил прямой обмен. То есть — завод на трубу без нефтепродуктов, правильно?".

Об обмене Медведчук разговаривал и с Токаревым, утверждая, что согласовал условия обмена с "нашим главным".

"Вы сдыхались, мы приобрели"

Уже в августе появился покупатель трубопровода — компания Internationals Trading Partners. Это — ранее никому не известная компания с пропиской в швейцарском Санкт-Галлене (том самом городке, куда Медведчук и Козак летали в 2015 году).

Швейцарцев в переговорах представлял Анатолий Шефер, которого связывают с Медведчуком. В декабре 2015 года продажу трубопровода согласовал Антимонопольный комитет Украины.

Весной 2016 года продажу пытался затормозить премьер-министр Арсений Яценюк. Он планировал на заседании Кабмина поднять вопрос введения санкций и запрете поставок нефтепродуктов из России. Однако заседание так и не произошло — некоторые министры просто не пришли.

Летом сделка была завершена. Швейцарская компания кроме трубопровода получила и содержимое — очень много дизеля стандарта "Евро-2", который хранился в ней с момента консервации. Однако в Украине уже действовали новые стандарты — "Евро-4" и "Евро-5".

Чтобы начать прокачивать современный дизель по трубе, нужно было придумать, что делать со старым. И здесь, по мнению журналистов, власти опять помогли Медведчуку — Министерство обороны ради покупки этого старого дизеля изменило технические требования тендера на поставку топлива для военной техники.

Таким образом "Proton energy" начала прокачку дизеля трубопроводом, а позже стала владельцем заправок ТНК-Украина, переименовав сеть АЗС в Glusco. Позже Медведчук обращался к Токареву с просьбой увеличения поставок дизеля.

Часть 3. Уголь

"Мы не покупаем уголь, покупает фирма"

В 2014 году на неконтролируемой территории Донецкой и Луганской областей остался основной украинский энергоресурс — уголь марки "А", антрацит. Правительство попыталось заместить его поставками из ЮАР, но началась волна критики, в том числе и от президента Петра Порошенко, который сказал, что цена слишком высокая, к тому же уголь не горит. А затем, согласно расследованию "Наших грошей", осенью 2014 года министр энергетики правительства Арсения Яценюка Юрий Продан ушел в отставку. На его место пришел Владимир Демчишин.

В это же время нарисовалась и схема покупки угля с неподконтрольных Украине территорий Донбасса — через фирму-прокладку.

"Все эти заявления по поводу того, что мы не будем покупать уголь в "ДНР/ЛНР" (так называемые республики — Delo.ua), они имеют основания только политические. Потому что мы и не собирались покупать уголь в "ДНР" и "ЛНР", а покупает определенная фирма на шахтах, понимаешь, и продает "Центрэнерго", — говорит Виктор Медведчук замглавы российского правительства Дмитрию Козаку в телефонном разговоре 17 ноября 2014 года.

В той же беседе Медведчук уточняет: "он (согласно мнению журналистов имеется в виду лично Порошенко — Delo.ua) включит систему отделения "Ощадбанка" украинского под приобретение угля".

"Доставку здесь мы обеспечиваем, потому что СБУ"

Согласно расследованию, деньги за уголь с оккупированного Донбасса шли двумя путями. 60% заходили через безналичный банковский расчет, в чем участвовал президент Петр Порошенко и Нацбанк Украины.

"Он сейчас при мне дал команду главе Нацбанка, да, и там мой человек едет в понедельник утром — завтра выходной, воскресенье — и они все делают... я думаю что у меня до вечера понедельника … уже будет... где мы именно открываем — в каких отделениях Донецка и Луганска", — говорит Виктор Медведчук помощнику Путина Владиславу Суркову 6 декабря 2014 года.

Однако Сурков просит наличные деньги: мол, на оккупированных территориях банки не работают: "Тогда надо наличные туда, это самое, завезти, потому что у них нет наличных вообще, а картами негде рассчитываться".

40% суммы отправляют наличными. Под охраной СБУ. 24 декабря 2014 года Медведчук говорит Козаку: "Доставку здесь мы обеспечиваем, потому что первый зампред СБУ работает в... моей группе... Он будет обеспечивать до блокпостов. Кассир получает деньги, как и говорили, в Мариуполе и Лисичанске, и сопровождает с охраной до блокпостов. А потом охрана меняется на другую". 31 декабря 2014 года деньги поехали. С приключениями.

Вот разговор Медведчука с Козаком: "Мне еще в полчетвертого ночи звонили, просили помощи по СБУ… Цирк. Хотя СБУ сопровождает, а меня просили, чтобы я вышел на руководство, понимаешь, и дали команду еще сверху. Потому что, видите ли, руководство одной области не договорилось с руководством другой области, и не понимали, что это такое".

"ДТЭК будет возить уголь"

Впрочем, дисциплина по поставкам боевиками явно не выдерживалась. 4 января 2015 года, когда 10 миллионов (к сожалению, не уточняется чего, но вероятно гривен) на неподконтрольную территорию уже заехали, а вторая часть транша отправляется 5 января, Медведчук просил Козака повлиять на отгрузки в так называемых республиках: мол, "ДНР" загрузили угля всего на 1,5 млн грн, а вот в "ЛНР" и вовсе не начался этот процесс. На что Козак заявил, что "буду звонить", а уже 16 января интересовался, пошел ли уголь. Уголь, по словам Медведчука, пошел. Правда, не весь. Оказывается, поставками занимались и другие компании.

Впрочем, предоставим слово самому Медведчуку: "Коксующийся уголь уже пропустили вчера вечером, но это ж ДТЭК… Я говорю: хорошая история, мы все делали, организовывали, а теперь ДТЭК будет возить уголь".

Вероятно, чтобы не выпадать из бизнеса, Медведчук поддерживал хорошие отношения с боевиками. Вот, к примеру, из звонка "министру обороны ДНР" Владимиру Кононову: "Видел тебя пару дней назад по телевизору, форма тебе идет. Серьезно, ты ходи чаще в форме. Погоны нормальные, приличные. Правда, там чего-то одна звезда до сих пор, уже можно увеличивать, мне кажется". После чего пообещал "при встрече сказать Захарченко" об этом.

Торговля углем закончилась после энергоблокады 2015 года. По оценкам "Наших грошей", Медведчук заработал на ней — без учета затрат — треть миллиарда гривен.

Дарья Нинько, Степан Крьока и Дмитрий Бунецкий специально для Delo.ua