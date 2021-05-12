ФГИ просит суд вернуть "нефтепродуктопровод Медведчука" в госсобственность

Фонд государственного имущества обратился в суд с исковым заявлением, в котором просит признать за государством право собственности на украинскую часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление".

Как говорится в сообщении фонда, он просит отменить государственную регистрацию права собственности на вышеуказанное имущество ООО "ПрикарпатЗападтранс" (Ровно) — дочернего предприятия Юго-Западного открытого акционерного общества трубопроводного транспорта нефтепродуктов российского "Транснефтепродукта".

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Иск подан на основании материалов, полученных Национальным антикоррупционным бюро в ходе расследования производства по факту заведомо недостоверного заключения эксперта, на основании которого суд в 2017 году отказал в признании права собственности на нефтепродуктопровод за государством. Ныне НАБУ завершило расследование этого дела.

Напомним, что еще 11 февраля оно сообщило эксперту о подозрении по части 3 статьи 365-2 и части 2 статьи 384 Уголовного кодекса.

Как отмечали тогда в НАБУ, данный трубопровод был построен во времена СССР и после провозглашения независимости Украины должен был перейти в собственность государства на основании правопреемства, однако дочерняя компания российского "Транснефтепродукта" — "ПрикарпатЗападтранс" — трубопровод в собственность Украине не передала.

В 2011 году Хозяйственный суд Ровенской области признал право собственности на часть нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление", проходящего по территории Украины, за Украиной, а Апелляционный и Высший хозяйственный суды в 2014-2015 годах это решение подтвердили.

Однако впоследствии, в 2015 году, Хозсуд Ровенской области решение отменил якобы по вновь открывшимся обстоятельствам. В дальнейшем, в 2017 году, тот же суд принял решение, в основе которого, по утверждению НАБУ, было заведомо ложное заключение судебной инженерно-технической экспертизы госпредприятия "Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза" ("УкрГИАП") и который снова признал право собственности на нефтепродуктопровод за "ПрикарпатЗападтрансом".

Отметим, что указанный трубопровод активно использовался для прокачки дизельного топлива из России в Украину, также по нему можно было поставлять нефтепродукты в Европу, в частности в Венгрию. Проектная мощность магистрали составляет 3,5 млн тонн в год.

19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны решил разобраться, почему этот объект до сих пор не в госсобственности, и принять меры по его возвращению государству. В тот же день решение ввел в действие президент Владимир Зеленский.

23 февраля Высший антикоррупционный суд наложил арест на трубопровод, распорядился забрать его у "ПрикарпатЗападтранса" и передать Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Жалобу "ПрикарпатЗападтранса" на это решение ВАКС отклонил.

16 апреля АРМА объявило, что новым управляющим украинской части нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление" была выбрана компания "Укртранснафта". При этом в конкурсе кроме нее участвовал лишь сам "ПрикарпатЗападтранс", но по упомянутой причине ему отказали.

Стоит отметить, что контроль над "ПрикарпатЗападтрансом" СМИ и участники топливного рынка приписывают депутату Верховной Рады и главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку. Против него, его жены Оксаны Марченко и ряда бизнес-активов, которые с ними связывали, СНБО решил ввести санкции в тот же день 19 февраля.

В качестве причины решения тогда заявлялась якобы их причастность к финансированию терроризма, причем под этим власти подразумевали поставки топлива с Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области РФ на территорию, подконтрольную так называемой "ЛНР". Совладелицей завода называлась Марченко и супруга попавшего также под санкции соратника Медведчука Тараса Козака — Наталья Лавренюк. В начале апреля появилась информация, что жены политиков этот завод продали.

Самим же Медведчуку и Козаку 11 мая было дистанционно сообщено о подозрении уже по другим статьям — о государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории АР Крым. По данным СБУ, Козак сбежал в Россию, а Медведчук находится в Украине, что сам он и подтвердил через пресс-службу ОПЗЖ.