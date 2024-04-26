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В Украине растет количество желающих получить разрешение на оружие
По данным МВД, украинцы оформили около 226 тыс. заявок на разрешение получить оружие. Из них более 210 тыс. было одобрено. Среднее количество заявлений в месяц выросло в 1,8 раза по сравнению с первыми месяцами существования Единого реестра оружия.
Об этом сообщает "Опендатабот".
Отмечается, что 93% заявок, поданных в Реестр в период с июня 2023 по февраль 2024, было одобрено — это более 210 тыс. разрешений.
"За первые три месяца работы украинцы подали более 57 тыс. заявок, из них 87% было одобрено. В дальнейшем спрос на оружие рос. Так, в течение следующих 5 месяцев украинцы подали гораздо больше обращений — более 168 тыс. заявок. 160 тыс. или 95%", - отмечают в "Опендатаботе".Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Как подчеркивают аналитики, чаще всего запросы подают через Единое окно, но, несмотря на рост желающих получить разрешение на оружие, его популярность снизилась.
"За 8 месяцев существования сервисом воспользовалось более 65 тыс. человек. Более половины заявлений поступило за первые три месяца работы сайта", - сообщают в "Опендатаботе".
Похожая ситуация и с обращениями через чат-бот: за все время туда обратилось более 14 тыс. человек.
"62% заявлений было подано в первые 3 месяца. Для наглядности в течение первых месяцев существования проекта каждая шестая заявка была подана через бот, тогда как в следующие 5 — уже каждое 30 заявление", - отмечают аналитики.
Напомним, с 23 июня в Украине заработал электронный Единый реестр огнестрельного оружия. С тех пор граждане могут оставить заявку на получение разрешения на приобретение, хранение, ношение оружия, сообщить об изменении места жительства в контексте места хранения оружия и отправиться на продление разрешения онлайн. Кроме того, с помощью сервиса можно получить информацию о своем зарегистрированном оружии.
Заметим, что единственный реестр оружия был презентован в феврале 2022 года. Целью регистрации огнестрельного оружия, как объясняют в МВД, является поддержка эффективного предотвращения и расследования преступлений.