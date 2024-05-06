По 3 платежных карты приходится в Украине на каждого взрослого человека – банкир

Общее количество платежных карт, эмитированных украинскими банками, превысило 115 млн шт., а это в среднем по 3 карты на каждого совершеннолетнего гражданина страны.

Об этом рассказала Анна Довгальская, заместитель председателя правления ГЛОБУС банка. Ссылаясь на данные НБУ, она отметила, что в общем количестве платежных карт более 45,3% — это карты для осуществления расходных операций (более 52 млн шт.) и в течение 2023 года по сравнению с прошлым годом их количество выросло на 12,5%. Кроме того, существенно изменилось количество бесконтактных карт: с декабря 2022 года по декабрь 2023 года их количество увеличилось на 17% - до 30,6 млн шт. , поэтому уже почти 59% активных карт являются бесконтактными.

Растет популярность токенизированных платежных карт (NFC-технология): с декабря 2022 по декабрь 2023 их количество выросло на 57% - до 12,4 млн шт. (т.е. примерно каждая четвертая активная платежная карта является токенизированной).

"По итогам 2023 года в украинских торговых сетях почти 90% от общего количества и сумм безналичных операций осуществлялись с использованием бесконтактной оплаты и NFC-технологии", - отмечает Довгальская.

Эксперт отметила, что лидерами по объемам операций с использованием платежных карт по-прежнему являются международные платежные системы MasterCard и Visa. Так, в течение 2023 года доля операций по карточкам этих систем составила 99,9% от общего количества сделок (7 912,5 млн шт.) и 99,5% от общей суммы сделок .

Главные факторы, стимулирующие банки к активному развитию платежных карт:

Увеличение спроса: популярность безналичных платежей и онлайн-шоппинга увеличивают спрос на платежные карты среди потребителей.

Конкуренция на рынке финансовых услуг: чтобы привлечь новых клиентов и "удержать" действительных, банки должны активно развивать новые продукты и услуги, среди которых ведущее место занимают именно платежные карты.

Удобство и быстрота осуществления платежей.

Комиссионный доход от обработки транзакций, то есть развитие карт – это потенциальный источник получения банками прибыли.

Технологический прогресс и внедрение новшеств в платежный сегмент, например, NFC-технологии.

По прогнозам Довгальской, в 2024 году будет продолжаться тенденция к активному развитию платежных карт. Она ожидает, что по итогам года общее количество карточек может возрасти в среднем на 5-7% - до 120-123 млн шт.