Все больше украинцев открывают цифровые банковские карты – исследование

В 2023 году уже 62% украинцев оплачивали покупки бесконтактно цифровой картой с помощью смартфона или другого гаджета с NFC, что на 11 пп (процентных пунктов) больше, чем годом ранее. Особенно заметно пользование NFC-оплатами выросло среди пользователей карт в возрасте от 36 до 60 лет.

Об этом свидетельствуют данные исследования MasterIndex, проведенного по заказу Mastercard.

Отмечается, что треть украинцев из принявших участие в исследовании утверждают, что готовы отказаться от пластиковых платежных карт в пользу цифровых в течение следующих двух лет. При этом почти каждый четвертый (22%) имел опыт открытия платежной карты в мобильном банковском приложении в течение 2023 года.

По результатам исследования, 91% респондентов используют свои банковские карты по меньшей мере несколько раз в неделю.

Самые популярные категории, в которых респонденты оплачивают преимущественно картой:

услуги мобильной связи, интернета и телевидения – 82%;

коммунальные платежи (77%);

лекарства (63%);

товары личной гигиены и ухода (61%);

продукты питания (60 %).

Все больше украинцев при расчетах в физических магазинах предпочитают безналичные оплаты, а не наличные – об этом заявляет 68% респондентов, что на 9 пп больше, чем годом ранее. При этом каждый десятый опрошенный вообще избегает торговых точек, где отсутствует возможность рассчитаться картой.

Сохраняет свои позиции и онлайн-шоппинг. Так, 9 из 10 опрошенных покупали онлайн в течение прошлого года, причем каждый четвертый – по меньшей мере, раз в неделю.

По данным MasterIndex, набирают популярность детские банковские продукты. Так, 34% опрошенных украинцев, имеющих детей в возрасте до 16 лет, утверждают, что их дети уже имеют собственные платежные карты, а еще 40% родителей намерены оформить такую карту в будущем.

Денежные переводы и благотворительность

Продолжает расти и категория денежных переводов: 67% опрошенных подтвердили, что делают переводы от одного до нескольких раз в месяц. Чаще всего это переводы близким и оплата товаров и услуг, а также переводы на благотворительность.

69% украинцев донатили на благотворительные инициативы в прошлом году, причем большинство из них (93%) – в безналичной форме. Треть опрошенных из тех, кто поддерживает благотворительные инициативы, утверждает, что стали донатить чаще по сравнению с первым годом полномасштабного вторжения. Что касается регулярности донатов – 16% украинцев, которые донатили в течение прошлого года, делали это по меньшей мере раз в неделю, еще 23% – несколько раз в месяц.

В опросе приняли участие 1506 респондентов в возрасте 18-60 лет, проживающих в городах с численностью населения от 50 тыс. человек на контролируемой Украиной территории.

Напомним, в 2023 году исследование MasterIndex обнаружило, что 51% опрошенных украинцев в ближайшие два года были готовы полностью перейти в диджитал-банкинг, отказавшись от физических банковских отделений.

Отметим, что согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 01.01.2024 счета пользователям были открыты в 63 банках и одном небанковском поставщике платежных услуг. Их общее количество достигло 185,1 млн. шт. При этом количество пользователей достигло 82 млн человек. Это почти на 3% больше, чем по состоянию на начало 2023 года (на 01.01.2023 – 79 млн).

Ранее сообщалось, что в 2023 году, несмотря на продолжение полномасштабной войны, большинство операций с платежными картами в Украине были безналичными. Так, украинцы в 2023 году осуществили безналичные расчеты на 6,1 трлн грн.