В Нацбанке сообщили, сколько счетов открыли пользователи платежных услуг в 2023 году

По состоянию на 01.01.2024 счета пользователям были открыты в 63 банках и одном небанковском поставщике платежных услуг. Их общее количество достигло 185,1 млн шт.

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Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Проанализировали данные на начало этого года и делимся с вами результатами", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в общей сложности количество пользователей достигло 82 млн человек. Это почти на 3% больше, чем по состоянию на начало 2023 года (на 01.01.2023 – 79 млн).

Общее количество счетов, открытых пользователями платежных услуг, выросло на 15,5% по сравнению с предыдущим годом и составило 185,1 млн. шт. (по состоянию на 01.01.2023 – 160,2 млн шт.).

Кроме того, количество пользователей, обслуживаемых дистанционно, продолжает увеличиваться.

"В настоящее время более двух третей всех пользователей, имеющих счета у предоставлятелей платежных услуг, обслуживают эти счета дистанционно: 89,2% субъектов хозяйствования и 79,5% физических лиц (2,9 млн и 62,3 млн клиентов соответственно)", – объясняют в Нацбанке.

Более подробная статистика по состоянию на 01.01.2024 – ниже в инфографике.

Инфографика: Нацбанк Украины

Ранее сообщалось, что в 2023 году, несмотря на продолжение полномасштабной войны, большинство операций с платежными картами в Украине были безналичными. Так, украинцы в 2023 году осуществили безналичные расчеты на 6,1 трлн грн.

Добавим, что украинцы стали открывать больше карточных счетов. Как писало Delo.ua в статье "Украинцы оформляют больше банковских карт, но средние чеки падают. Как и почему изменяются платежные привычки граждан", в течение I полугодия 2023 года выросло как общее количество эмитированных платежных карт в Украине, так и доля активных платежных карт (которыми пользовались по крайней мере раз в месяц) на руках у населения.

Также недавно стало известно, что НБУ планирует запретить бизнесу принимать наличные переводы от физических лиц. При этом для граждан ничего не меняется: они по-прежнему могут выбирать удобный для них вид перевода и расчета за услуги или товары ФЛП и других юридических лиц – наличными или безналичными.

Фото: ua.depositphotos.com