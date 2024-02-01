В 2023 году украинцы увеличили пользование платежными картами на 40%

В 2023 году граждане Украины стали больше оплачивать покупки и услуги безналично – с помощью банковских карт и гаджетов.

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Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

По словам руководителя направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергея Макаренко, за 12 месяцев 2023 года через сеть торговых терминалов ПриватБанка украинцы оплатили почти 3 млрд покупок на 780 млрд грн, что на 40% больше, чем по итогам 2022 года (550 млрд грн).

Он также отметил, что украинский бизнес активно расширяет сеть безналичности - количество торговцев, принимающих карты через терминалы ПриватБанка, увеличилось на 38% - до 182 тысяч. Всего в торговой сети сейчас работают более 288 тысяч терминалов ПриватБанка, что на 30% больше, чем в 2022 году.

На что больше всего тратились украинцы в 2023 году

В 2023 году украинцы больше всего тратили денег на покупку продуктов питания – более 350 млрд грн, при этом доля расходов на еду в общем объеме безналичных оплат украинцев за год снизилась с 48% до 45%.

Доля расходов с карточек на покупку лекарств и товаров для здоровья в 2023 году в потребительской корзине украинца составила 8,5%. Чуть меньше – 8,1% от общего объема, украинцы тратили на одежду и обувь, 7,2% на товары для дома и 7% на оплату в общепитах.

В топ-10 товаров и услуг, которые больше всего безналично оплачивали украинцы, вошли также электроника и бытовая техника (5% потребительской корзины), топливо (4,2%), расходы на транспорт (1,5%), отдых (1,4 %) и аксессуары (1,2%).

Ежедневно через сеть POS-терминалов ПриватБанка, согласно сообщению пресс-службы банка, владельцы банковских карт оплачивают около 8 млн покупок.

Раньше мы сообщали, сколько денег украинцы тратят в интернет-магазинах. Согласно исследованию, для более чем четверти украинцев онлайн-покупки стали повседневностью. 26% опрошенных предпочитают онлайн-покупки, а еще 38% выбирают комбинацию интернет- и офлайн-шопинга. В общей сложности 87% считают, что покупать онлайн легко.

Фото: ua.depositphotos.com