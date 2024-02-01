У 2023 році українці збільшили користування платіжними картками на 40%

У 2023 році громадяни України стали більше оплачувати покупки та послуги безготівково - за допомогою банківських карток та гаджетів.

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Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

За словами керівника напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергія Макаренко, за 12 місяців 2023 року через мережу торгових терміналів ПриватБанку українці сплатили майже 3 млрд покупок на 780 млрд грн, що понад 40% більше, ніж за підсумками 2022 року (550 млрд грн).

Він також зазначив, що український бізнес активно розширює мережу безготівки - кількість торговців, які приймають картки через термінали ПриватБанку, збільшилася на 38% - до 182 тисяч. Загалом у торговельній мережі наразі працюють більше 288 тисяч терміналів ПриватБанку, що на 30% більше ніж 2022 року.

На що найбільше витрачалися українці у 2023 році

У 2023 році українці найбільше витрачали грошей на купівлю продуктів харчування - понад 350 млрд грн, при цьому частка витрат на їжу в загальному обсязі безготівкових оплат українців за рік знизилася з 48% до 45%.

Частка витрат з карток на покупку ліків та товарів для здоровʼя у 2023 році в споживчому кошику українця становила 8,5%. Трохи менше - 8,1% від загального обсягу, українці витрачали на одяг та взуття, 7,2% на товари для дому та 7% на оплату в закладах громадського харчування.

У топ-10 товарів та послуг, за які найбільше безготівково оплачували українці, також електроніка та побутова техніка (5% споживчого кошику), паливо (4,2%), витрати на транспорт (1,5%), відпочинок (1,4%) та аксесуари (1,2%).

Щодня через мережу POS-терміналів ПриватБанку, згідно повідомлення пресслужби банку, власники банківських карток оплачують близько 8 млн покупок.

Раніше ми повідомляли, скільки грошей українці витрачають в інтернет-магазинах. Згідно з дослідженням, для більш як чверті українців онлайн-покупки стали повсякденністю. 26% опитаних віддають перевагу онлайн-покупкам, а ще 38% обирають комбінацію інтернет- та офлайн-шопінгу. Загалом 87% вважають, що купувати онлайн легко.

Фото: ua.depositphotos.com