ПриватБанк запустив нову послугу для збору донатів та накопичення грошей – "Конверти"

ПриватБанк запустив у застосунку "Приват24" бета-версію нової послуги – "Конверти". Сервіс вже працює і призначений для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами.

Про це повідомляється на сайті банку.

Як зазначив член правління з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, "Конверти" - дуже зручний фінансовий інструмент, який допоможе волонтерам швидко гуртом збирати донати, всім клієнтам відкладати власні кошти на важливі цілі та керувати фінансами.

Для того, щоб швидко зібрати необхідну суму донатів, треба лише додати до "Конверта" опис збору, зображення та розповсюдити "Конверт" в соціальних мережах. Його можна поповнити як звичайну картку, а всі учасники збору бачитимуть його мету та прогрес досягнення мети.

На сайті ПриватБанку зазначається, що для планування власних фінансів чи накопичення на важливі цілі можна відкрити необхідну кількість "Конвертів", також збирати з сім'єю або друзями на щось спільне: подорож, візит до ресторану, подарунок на день народження тощо.

При цьому, з "Конверта" можна витрачати кошти напряму, не переводячи їх на картку - необхідно додати "Конверт" в гаманець Google Pay чи Apple Pay. Також з "Конвертів" можна вільно переводити кошти на свої карти, картки інших осіб та навіть на "Конверти" друзів, знайомих, членів родини тощо.

Як створити свій "Конверт" у "Приват24"

Відкрити свій "Конверт" можна прямо у застосунку "Приват24" - через меню "Конверти" чи меню "Гаманець".

1. Перейдіть у меню "Конверти – створити Конверт".

2. Виберіть або напишіть назву "Конверту".

3. Зазначте валюту "Конверту".

4. Додайте опис.

5. Зазначте мету "Конверту".

6. Підпишіть заяву на створення "Конверту".

Ілюстрація: Пресслужба ПриватБанку

Зазначимо, що на даному етапі працює бета-версія послуги, тому ПриватБанк чекає на відгуки та пропозиції всіх користувачів в "Приват24", щоб разом вдосконалити "Конверти" та зробити їх ще зручнішими. Залишити відгук чи пропозицію можна за посиланням.

Раніше повідомлялося, що відтепер бізнес-клієнти Приватбанку мають можливість прямо у смартфоні створювати, редагувати та копіювати зарплатні відомості. Згідно з пресрелізом банку, оновлений функціонал мобільного банку для бізнес-клієнтів “Приват24 для бізнесу” дозволяє не лише переглядати та підписувати вже створені зарплатні відомості, як раніше, а і створювати нові відомості та робити платежі до них.

Фото: ua.depositphotos.com