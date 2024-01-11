ПриватБанк запустил новую услугу для сбора донатов и накопления денег - "Конверты"

ПриватБанк запустил в приложении "Приват24" бета-версию новой услуги - "Конверты". Сервис уже работает и предназначен для волонтерских сборов и накопления и управления собственными финансами.

Об этом сообщается на сайте банка.

Как отметил член правления по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко, "Конверты" - очень удобный финансовый инструмент, который поможет волонтерам быстро собирать донаты, всем клиентам откладывать собственные средства на важные цели и управлять финансами.

Для того чтобы быстро собрать необходимую сумму донатов, нужно лишь добавить в "Конверт" описание сбора, изображение и распространить "Конверт" в социальных сетях. Его можно пополнить как обычную карту, а все участники сбора будут видеть его цель и прогресс достижения цели.

На сайте ПриватБанка отмечается, что для планирования собственных финансов или накопления на важные цели можно открыть необходимое количество "Конвертов", также собирать с семьей или друзьями на что-нибудь общее: путешествие, визит в ресторан, подарок на день рождения и т.д.

При этом из "Конверта" можно тратить средства напрямую, не переводя их на карту. - необходимо добавить "Конверт" в кошелек Google Pay или Apple Pay. Также с "Конвертов" можно свободно переводить средства на свои карты, карточки других лиц и даже на "Конверты" друзей, знакомых, членов семьи и т.д.

Как создать свой "Конверт" в "Приват24"

Открыть свой "Конверт" можно прямо в приложении "Приват24" - через меню "Конверты" или меню "Кошелек".

1. Перейдите в меню "Конверты – создать Конверт".

2. Выберите или напишите название "Конверта".

3. Укажите валюту "Конверта".

4. Добавьте описание.

5. Укажите цель "Конверта".

6. Подпишите заявление на создание "Конверта".

Иллюстрация: Пресс-служба ПриватБанка

Отметим, что на данном этапе работает бета-версия услуги, поэтому ПриватБанк ждет отзывов и предложений всех пользователей в "Приват24", чтобы вместе усовершенствовать "Конверты" и сделать их еще более удобными. Оставить отзыв или предложение можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что теперь бизнес-клиенты Приватбанка имеют возможность прямо в смартфоне создавать, редактировать и копировать зарплатные ведомости. Согласно пресс-релизу банка, обновленный функционал мобильного банка для бизнес-клиентов "Приват24 для бизнеса" позволяет не только просматривать и подписывать уже созданные зарплатные ведомости, как раньше, но и создавать новые ведомости и производить платежи к ним.

Фото: ua.depositphotos.com