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ПриватБанк запустил новую услугу для сбора донатов и накопления денег - "Конверты"
ПриватБанк запустил в приложении "Приват24" бета-версию новой услуги - "Конверты". Сервис уже работает и предназначен для волонтерских сборов и накопления и управления собственными финансами.
Об этом сообщается на сайте банка.
Как отметил член правления по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко, "Конверты" - очень удобный финансовый инструмент, который поможет волонтерам быстро собирать донаты, всем клиентам откладывать собственные средства на важные цели и управлять финансами.
Для того чтобы быстро собрать необходимую сумму донатов, нужно лишь добавить в "Конверт" описание сбора, изображение и распространить "Конверт" в социальных сетях. Его можно пополнить как обычную карту, а все участники сбора будут видеть его цель и прогресс достижения цели.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
На сайте ПриватБанка отмечается, что для планирования собственных финансов или накопления на важные цели можно открыть необходимое количество "Конвертов", также собирать с семьей или друзьями на что-нибудь общее: путешествие, визит в ресторан, подарок на день рождения и т.д.
При этом из "Конверта" можно тратить средства напрямую, не переводя их на карту. - необходимо добавить "Конверт" в кошелек Google Pay или Apple Pay. Также с "Конвертов" можно свободно переводить средства на свои карты, карточки других лиц и даже на "Конверты" друзей, знакомых, членов семьи и т.д.
Как создать свой "Конверт" в "Приват24"
Открыть свой "Конверт" можно прямо в приложении "Приват24" - через меню "Конверты" или меню "Кошелек".
1. Перейдите в меню "Конверты – создать Конверт".
2. Выберите или напишите название "Конверта".
3. Укажите валюту "Конверта".
4. Добавьте описание.
5. Укажите цель "Конверта".
6. Подпишите заявление на создание "Конверта".
Отметим, что на данном этапе работает бета-версия услуги, поэтому ПриватБанк ждет отзывов и предложений всех пользователей в "Приват24", чтобы вместе усовершенствовать "Конверты" и сделать их еще более удобными. Оставить отзыв или предложение можно по ссылке.
Ранее сообщалось, что теперь бизнес-клиенты Приватбанка имеют возможность прямо в смартфоне создавать, редактировать и копировать зарплатные ведомости. Согласно пресс-релизу банка, обновленный функционал мобильного банка для бизнес-клиентов "Приват24 для бизнеса" позволяет не только просматривать и подписывать уже созданные зарплатные ведомости, как раньше, но и создавать новые ведомости и производить платежи к ним.
Фото: ua.depositphotos.com