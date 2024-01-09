Предприниматели могут выплачивать зарплату работникам через “Приват24 для бизнеса”

Бизнес клиенты ПриватБанка теперь могут прямо в смартфоне создавать, редактировать и копировать зарплатные сведения.

Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.

Отмечается, что обновленный функционал мобильного банка для бизнес-клиентов “Приват24 для бизнеса” позволяет не только просматривать и подписывать уже созданные зарплатные сведения, как раньше, но и создавать новые сведения и делать платежи к ним.

"На сегодняшний день более половины украинского бизнеса выплачивают зарплату своим сотрудникам через Приватбанк, ведь современные технологии банка позволят значительно упростить и автоматизировать выплату зарплат, работающей на эффективность бизнеса", - подчеркнули в финучреждении.

Там добавили, что выплачивая зарплату через Приватбанк клиенты получают возможность производить зачисление круглосуточно и в считанные минуты.

"Зачисление зарплаты одной ведомостью на карты ПриватБанка и карты других банков лишает дополнительной работы по созданию нескольких сведений, если сотрудники желают получать зарплату в разных банках", - отмечают в финучреждении.

Кроме того, для пособия по решению зарплатных вопросов работает отдельная линия консультантов по поддержке бухгалтеров.

Напомним, Приватбанк запустил льготный тариф для бизнес-клиентов, которые в течение действия программы откроют в банке новый зарплатный проект.

Также Приватбанк расширяет возможности сервиса проверки украинских компаний "Досье деловой репутации", работающего для клиентов банка в "Приват24 для бизнеса".

Кроме того, украинские предприниматели теперь могут продавать валюту в приложении "Приват24" для физических лиц. Чтобы воспользоваться такой возможностью, нужно зайти в меню "Бизнес", выбрать услугу "Продажа валюты", указать счета и сумму сделки и подписать SmartID.