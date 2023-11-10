Приватбанк открыл возможность получать данные об обременении движимого имущества для бизнеса

Приватбанк расширяет возможности сервиса проверки украинских компаний "Досье деловой репутации", работающего для клиентов банка в Приват24 для бизнеса.

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

Как отметил член правления Приватбанка по вопросам МСБ Евгений Заиграев, теперь можно бесплатно получать данные о состоянии обременения движимого имущества в государственном реестре ДРОРМ.

По его словам, сервис "Досье деловой репутации", который Приватбанк запустил для бизнеса в августе 2023 года, становится все более популярным среди клиентов - на сегодняшний день пользователями сервиса являются более 30 тысяч юрлиц и предпринимателей.

Как проверить информацию

Проверить информацию о состоянии обременения движимого имущества своей компании или партнеров по бизнесу можно в мобильном приложении (меню "Услуги" – "Досье деловой репутации") и веб-версии "Приват24 для бизнеса" (меню "Партнеры" – "Досье деловой репутации").

Государственный реестр обременений движимого имущества содержит информацию об обременении движимого имущества, в частности имущества, выступающего залогом по договору, или арестованного в исполнительном производстве или налоговой службой.

"Сервис "Досье деловой репутации" позволяет компаниям и предпринимателям больше узнать своих партнеров по бизнесу, оценить и свести финансовые риски сотрудничества с контрагентами к минимуму", - подчеркнул Заиграев.

Он добавил, что также клиенты ПриватБанка могут онлайн мониторить изменения по своим компаниям и контрагентам.

"Чтобы активировать мониторинг в услуге "Досье деловой репутации" нажмите кнопку "Настройки мониторинга" и "Подключить". Далее нажмите кнопку "Добавить компанию", введите ЕГРПОУ или ИНН и нажмите "Добавить". Мониторинг своих компаний и первых 3-х бесплатный", - рассказали в ПриватБанке.

Напомним, украинские предприниматели теперь могут продавать валюту в приложении "Приват24" для физических лиц. Чтобы воспользоваться возможностью, нужно зайти в меню "Бизнес", выбрать услугу "Продажа валюты", указать счета и сумму операции и подписать SmartID.