У "Приват24" запустили продаж валюти фізособами-підприємцями

Українські підприємці відтепер можуть продавати валюту в додатку "Приват24" для фізичних осіб, повідомляють в пресслужбі Приватбанку. Аби скористатися також можливістю, треба зайти в меню "Бізнес", вибрати послугу "Продаж валюти", вказати рахунки та суму операції і підписати SmartID.

Як зазначив член правління ПриватБанку з питань МСБ Євген Заіграєв, банк продовжує розширення функціоналу для фізосіб-підприємців у "Приват24", аби зробити їхнє обслуговування ще зручнішим.

Таким чином, тепер, якщо підприємцю треба продати валюту, йому не обовʼязково заходити у "Приват24 для бізнесу", оскільки цю та багато інших базових операцій можна зробити у звичайному "Приват24" для фізосіб. За даними банку, на сьогодні послугами "Приват24" користуються понад 80 тисяч ФОП, причому за рік кількість користувачів додатку збільшилася на 70%.

Крім продажу валюти, в меню "Бізнес" підприємці можуть здійснювати платежі зі свого поточного рахунку на картки та рахунки фізичних або юридичних осіб і підприємців, сплачувати податки, переглядати баланси та виписки за рахунками тощо.

Зазначимо, що ще у 2021 році Приватбанк запустив для ФОП цілодобову торговельну сесію у "Приват24 для бізнесу", що дозволяє підприємцям в разі необхідності продавати валюту в будь-який час доби, а не тільки під час роботи стандартної торгової сесії на валютному ринку.

Нагадаємо також, що в серпні у "Приват24 для бізнесу" було запущено послугу перевірки ділової репутації контрагентів - як юросіб, так і фізосіб-підприємців. Зокрема, доступні дані про наявність кредитної історії, обтяження рухомого майна, заборони на участь у тендерах, судові справи, а також податкові дані та .

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