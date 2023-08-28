НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту населенню без зобов’язань: який встановлено ліміт

Національний банк України з 29 серпня вперше з початку повномасштабної війни дасть змогу банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції.

Як ідеться у повідомленні регулятора, відповідну постанову №104 його правління ухвалило 28 серпня. Відповідні операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тисяч гривень в еквіваленті в одному банку.

Крім того, збільшується зі 100 тисяч гривень до 200 тисяч гривень в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців.

Як вказує НБУ, зазначені зміни сприятимуть переорієнтації частини попиту населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, оскільки операції з продажу безготівкової валюти банками є зручнішими та безпечнішими.

Це, в свою чергу, дасть змогу зменшити різницю між готівковим та офіційним курсом. В Нацбанку додають, що за необхідності готові будуть застосувати й додаткові заходи для мінімізації множинності обмінних курсів.

Нагадаємо, що заборона на продаж населенню інвалюти регулятор встановив ще у перший день повномасштабного російського вторгення в Україну 24 лютого 2022 року. Можливість купівлі населенням безготівкової валюти, але лише за умови її розміщення на депозиті щонайменше на три місяці, було встановлено з 21 липня 2022 року. Обсяг ліміту був тоді встановлений в тій же сумі 50 тисяч гривень. Таким чином, для зазначеного обсягу наразі фактично йдеться лише про зняття умови для купівлі громадянами валюти.

Джерело фото: ua.depositphotos.com