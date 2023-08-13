В НБУ прокоментували можливість повернення до плаваючого курсу гривні

В Національному банку України готові повертатися до політики плаваючого валютного курсу, якщо для цього складуться певні фактори, але запевняють, що регулятор не допустить безконтрольної ситуації з курсом в такому випадку. Про це розповів в ефірі національного телемарафону член ради НБУ Василь Фурман.

"НБУ неодноразово говорив про те, що політика фіксованого курсу, яка є дуже важливою в перші місяці війни, перші півтора року війни, дозволила нам зберегти макроекономічну, фінансову стабільність в нашій державі. Разом з тим в довгостроковій перспективі політика фіксованого курсу не до кінця є правильною, тому що дуже багато може накопичуватися дисбалансів в економіці", - зазначив він.

Як нагадав представник Нацбанку, приймаючи стратегію валютних пом'якшень, він вже передбачив можливість переходу до політики плаваючого обмінного курсу, тобто, по суті, тієї політики, яка проводилася до війни.

"Українці вже звикли у той період часу, що гривня була відносно стабільною валютою. В окремі періоди вона посилювалася, в окремі пом'якшувалася, але разом з тим курс гривні був більш-менш зрозумілим. Якщо ми говоримо про перехід зараз до політики плаваючого обмінного курсу, то, щоб це кожен з нас розумів: по-перше, це не в тому розумінні, що курс буде взагалі визначатися ринком", - сказав він.

Натомість Фурман зазначив, що коли Нацбанк говорив про стратегію валютних пом'якшень, зазначалося, що часових рамок щодо цього немає, і для рішення про повернення до плаваючого курсу мають збігтися певні обставини.

"Для нас надзвичайно важлива саме макроекономічна стабільність, фінансова стабільність, міжнародна фінансова допомога, ситуація на фронті, інфляція (вона в нас зменшується, і це дуже позитивний фактор), ситуація в банківській системі - дуже багато факторів. Якщо вони складуться, ми будемо переходити плаваючого обмінного курсу", - вказав член ради НБУ.

Втім, він констатував, що сьогодні існує дисбаланс на валютному ринку, і НБУ навіть у нинішніх умовах змушений виходити з інтервенціями, продаючи з золотовалютних резервів біля 1,7-2 мільярда доларів щомісяця. Разом з тим Фурман нагадав, що обсяг резервів на сьогодні знаходиться на історичному максимумі - близько 42 мільярдів доларів станом на 1 серпня.

"Навіть якщо Нацбанк і буде переходити до плаваючого обмінного курсу, то це курс буде під жорстким наглядом НБУ. Ніхто не буде [робити] так, що ситуація була неконтрольована. Ситуація буде максимально контрольована. Гривня може і посилюватися, може і послаблюватися. Але висловлю свою точку зору як експерта: це будуть незначні коливання", - спрогнозував Фурман.

Нинішню ж ситуацію на валютному ринку представник регулятора охарактеризував як стабільно контрольовану. Він підкреслив, що прості громадяни взагалі не повинні переживати з приводу валютно-курсової політики, оскільки НБУ забезпечить максимальний контроль ситуації.

"І я думаю, що якраз ці півтора року війни, рівень [довіри] до дій НБУ в населення є достатньо високий. Якщо ми говоримо про довіру до банківської системи, то залишки коштів фізичних і юридичних осіб в усіх валютах збільшилися більше ніж на 600 мільярдів гривень за півтора року війни. Це є "голосування гривнею" в підтримку дій НБУ населенням і бізнесом. І депозити збільшуються, і кошти на поточних рахунках - я говорю про суму", - додав Фурман.

Нагадаємо, що ще перед затвердженням зазначеної стратегії пом'якшень валютних обмежень у червні НБУ дозволив резидентам здійснювати перекази за кордон для обслуговування й повернення нових зовнішніх кредитів в інвалюті.

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