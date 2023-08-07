В Україні другий місяць поспіль фіксують рекордний обсяг міжнародних резервів

Міжнародні резерви України станом на 1 серпня, за попередніми даними, становили 41,72 мільярда доларів, збільшившись за липень на 6,9% та вдруге поспіль оновивши рекордний показник за всю історію незалежності. Про це повідомляє Національний банк України.

"Упродовж липня міжнародні резерви продовжували зростати завдяки стійким та ритмічним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Нацбанком та боргові виплати країни в іноземній валюті", - зазначає регулятор.

Загалом упродовж минулого місяця динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників, зокрема надходження на урядові валютні рахунки в НБУ 4,68 мільярда доларів та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

З надходжень 1,657 мільярда доларів склада макрофінансова допомога від Європейського союзу, 1,496 мільярда - пільговий кредит під гарантії уряду Японії через механізм цільового фонду Світового банку, 1,3 мільярда - грантові кошти через трастовий фонд Світового банку (з них 1,25 мільярда - від США). Ще 227,3 мільйона доларів було залучено від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті уряд виплатив 394,6 мільйона доларів, з яких 319,6 мільйона – за обслуговування та погашення валютних ОВДП, а 66,8 мільйона – боргу перед Світовим банком. Решту склада виплата боргів перед іншими міжнародними кредиторами.

В свою чергу, на валютному ринку України в липні НБУ продав 1,87 мільйрда доларів, викупивши до резервів лише 12,9 мільйона доларів. Таким чином, чистий продаж валюти Нацбанком минулого місяця становив 1,86 мільярда доларів.

"Надходження від міжнародних партнерів і надалі залишалися помітно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти, що здійснювалися для покриття різниці між попитом і пропозицією на валютному ринку України", - коментує регулятор.

Стосовно ж третього фактору - переоцінки фінансових інструментів через зміну ринкової вартості та курсів валют - НБУ вказує, що їхня вартість зросла на 266 мільйонів доларів.

Загалом, за даними Нацбанку, поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту. До цього, нагадаємо, рекордний рівень резервів був зафіксований станом на 1 липня цього року – 39,03 мільярда доларів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com