Міжнародні резерви України сягнули рекордної суми: скільки накопичили

Станом на 1 липня обсяг українських золотовалютних резервів становить 39 млрд доларів, що є рекордним показником за всю історію незалежної України.

Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.

За його словами, це неймовірний результат для країни в умовах повномасштабної війни.

"Україна сьогодні – це унікальний приклад держави, яка змогла згуртувати навколо себе глобальний периметр підтримки. Залученість міжнародних партнерів – надпотужна, а обсяги зовнішнього фінансування – історичні", - зазначив Пишний.

Він наголосив, що ця підтримка – не благодійність, це чітко вивірені рішення, які враховують спроможність України забезпечувати ефективність фінансового сектору, виконувати взяті на себе зобов’язання, продовжувати втілювати необхідні реформи.

Голова НБУ нагадав, що тільки в червні на рахунки уряду надійшло: $1,6 млрд від ЄС, $1,2 млрд від США, $69,1 млн – від Світового банку, $15,0 млн – від Уряду Фінляндії.

Також у червні Україна успішно пройшла перший перегляд програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом і отримала другий транш за програмою – $886,0 млн.

"Отже, за підсумком надходження від міжнародних партнерів залишалися істотно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти та боргових виплат країни в іноземній валюті. Такий рівень резервів підсилює спроможність НБУ й надалі підтримувати курсову стабільність", - підкреслив Пишний.

Зауважимо, правління Національного банку України 29 червня затвердило стратегію пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу і повернення до інфляційного таргетування.

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