Україна отримала понад $1,2 млрд від США та Фінляндії: куди спрямують кошти

Учора, 29 червня, до державного бюджету України надійшли грантові кошти в розмірі 1,215 млрд доларів США через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку. Україна отримала $1,2 млрд від Сполучених Штатів Америки та $ 15 млн від Фінляндії.

Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Зазначається, що грантові кошти надані як частина п’ятого додаткового фінансування в рамках проекту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE in Ukraine). Метою проекту є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони.

"Залучене грантове фінансування буде спрямовано на оплату праці працівників державних органів та педагогічних працівників, пенсійних виплат, а також виплати за окремими програмами державної соціальної допомоги (ВПО, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям та виплати житлово-комунальних субсидій)", - повідомили в Мінфіні.

Там додають, що фінансування у формі грантів дозволяє не збільшувати боргове навантаження та сприяє фінансовій стабільності України.

Зауважимо, Міністерство фінансів України спільно зі Світовим банком реалізує Проект PEACE in Ukraine та забезпечує прозорість залучення і використання коштів, наданих партнерами з розвитку. У співпраці з компанією Делойт Консалтинг, яка реалізує проект USAID SOERA, Мінфін реалізує моніторинг використання прямої бюджетної підтримки Уряду США, а з аудиторською компанією PriceWaterhouseCoopers Ukraine – перевірку за узгодженими процедурами з метою визначення допустимих державних витрат, проведених Україною у 2022 році в рамках Проекту.

Наразі в Україні впроваджується спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) Проект “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” на загальну суму 16,5 млрд доларів США та 1,4 млрд євро (позики МБРР, кредити МАР, гранти Цільового фонду багатьох донорів).

Нагадаємо, Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила надання Україні кредиту у розмірі $1,5 млрд під гарантії уряду Японії в рамках Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки (ADVANCE Ukraine). Гроші Київ має спрямувати на підтримку політики розвитку та відновлення.

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