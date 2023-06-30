Україна отримає $1,5 млрд від Світового банку під гарантії уряду Японії

Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила надання Україні кредиту у розмірі $1,5 млрд під гарантії уряду Японії в рамках Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки (ADVANCE Ukraine). Гроші Київ має спрямувати на підтримку політики розвитку та відновлення.

Про це повідомила пресслужба банку.

"Позика допоможе підтримати три ключові сфери урядових реформ, спрямованих на пом'якшення наслідків російського вторгнення: у вирішенні потреб нещодавно збіднілих сімей та сімей переселенців, питань прозорості та підзвітності витрат державних витрат, у кращому функціонуванні ринків як під час, так і після війни", – йдеться у повідомленні.

СБ має гарантії щодо того, що у рамках проєкту Україна проведе реформи, які усунуть ризики невключення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до програми житлових субсидій та забезпечать належне та ефективне адміністрування системи пенсійних виплат для громадян.

Гроші, спрямовані на створення реєстру пошкодженого чи зруйнованого майна, будуть виділятися з умовою підвищеної підзвітності.

У частині ринків передбачається "покращення" звітності щодо вартості транзакцій із землею, зменшення корупційних ризиків у процесах приватизації державних земель, підвищення рівня відшкодування витрат на оптових ринках електроенергії та зміцнення стабільність фінансового сектору.

Умови надання кредиту Світовий банк не уточнює.

Зауважимо, що декількома днями раніше СВ оголосив про надання Україні додаткової фінансової підтримки на суму 1,75 мільярда доларів. Кредит складається з гарантованої Великою Британією позики на суму 500 мільйонів доларів, гранту на 1,25 мільярда доларів від США та гранту на 15 мільйонів доларів від уряду Фінляндії.

Саме Японія виділяла $470 млн допомоги Україні у березні, а згодом Мінфін країни заявив про передачу 3,5 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки Україні впродовж 2023 року.

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