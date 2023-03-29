США надали Україні грант у розмірі $1.25 млрд

29 березня через Цільовий фонд Світового банку США перерахували Україні грантові кошти у розмірі 1 млрд 253 млн доларів. Грант наданий у рамках четвертого додаткового фінансування для Проекту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE).

Кошти спрямують на пенсійні і соціальні виплати, допомогу для ВПО, забезпечення оплати праці працівників державних органів, співробітників ДСНС та працівників ЗВО, повідомляє Міністерство Фінансів України.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна отримала від Сполучених Штатів Америки вже 15,5 млрд доларів США у формі грантів.

Сьогодні в Україні впроваджується спільний проект з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" на загальну суму 14,9 млрд дол. США та 1,4 млрд євро.

Нещодавно Світовий банк оголосив про надання Україні додаткового грантового фінансування на суму 2,5 мільярда доларів. Грант забезпечує пряму підтримку бюджету України в рамках проекту "Державні витрати на збереження адміністративного потенціалу в Україні" (PEACE).

Також Кабінет міністрів ухвалив розпорядження для отримання цьогоріч другого гранту від США на суму 2,5 мільярда доларів.

Крім того, ще 150 мільйонів доларів нададуть інші партнери, що дасть змогу залучити 2,66 мільярда доларів.