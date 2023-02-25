Світовий банк оголосив про виділення $2,5 мільярда гранту від США для України

Світовий банк оголосив про надання Україні додаткового грантового фінансування на суму 2,5 мільярда доларів. Про це йдеться у його повідомленні.

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Вказано, що грант забезпечує пряму підтримку бюджету України в рамках проекту "Державні витрати на збереження адміністративного потенціалу в Україні" (PEACE) для підтримки основних послуг та основних державних функцій в умовах війни.

Кошти, надані Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), будуть передані українській владі після відповідної перевірки прийнятних витрат Світовим банком.

Гроші мають піти, зокрема, на охорону здоров'я, школи, виплату пенсій, виплати внутрішньо переміщеним особам, програми соціальної допомоги та заробітну плату працівникам, які надають основні держпослуги.

"Фінансування держвидатків в Україні за сприяння Світового банку організовано таким чином, щоб допомогти звести до мінімуму ризик корупції шляхом ретроактивного фінансування основних прийнятних витрат після перевірки того, що кошти справді пішли безпосередньо українським громадянам", - зазначається у повідомленні.

Вказано, що на сьогоднішній день Світовий банк мобілізував понад 20,6 мільярда доларів у вигляді екстреного фінансування для підтримки народу України, включаючи зобов'язання та обіцянки донорів в особі США, Великої Британії, Нідерландів, Іспанії, Норвегії, Німеччини, Канади, Швейцарії, Швеції, Данії, Австрії, Фінляндії, Ірландії, Литви, Латвії, Ісландії, Бельгії та Японії.

Нагадаємо, що також у п'ятницю США оголосили, що мають намір виділити Україні через механізм PEACE загалом 9,9 мільярда доларів грантової допомоги, і цього тижня цей процес почався.

Раніше в Міністерстві фінансів України, анонсуючи грант від США на 2,5 мільярда доларів, повідомляли також, що ще 165 мільйонів доларів через цей же механізм дадуть спільно Німеччина, Іспанія, Фінляндія, Ірландія, Швейцарія, Бельгія та Ісландія.

Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що США дадуть не 2,5, а 6 мільярдів. Причину такої невідповідності влада тоді не пояснила. В опублікованому зрештою відповідному розпорядженні Кабміну від 10 лютого справді йдеться про залучення 6,165 мільярда доларів (з урахуванням згаданих 165 мільйонів).

Джерело фото: ua.depositphotos.com