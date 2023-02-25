Всемирный банк объявил о выделении $2,5 миллиарда гранта от США для Украины

Всемирный банк объявил о выделении Украине дополнительного грантового финансирования на сумму 2,5 миллиарда долларов. Об этом говорится в его сообщении.

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Указано, что грант обеспечивает прямую поддержку бюджета Украины в рамках проекта "Государственные расходы на сохранение административного потенциала в Украине" (PEACE) для поддержания основных услуг и основных государственных функций в условиях продолжающейся войны.

Средства, предоставленные Агентством США по международному развитию (USAID), будут переданы правительству Украины после соответствующей проверки приемлемых расходов Всемирным банком.

Деньги должны будут пойти, в частности, на здравоохранение, школы, выплату пенсий, выплаты внутренне перемещенным лицам, программы социальной помощи и заработную плату работникам, предоставляющим основные государственные услуги.

"Финансирование госрасходов в Украине при содействии Всемирного банка организовано таким образом, чтобы помочь свести к минимуму риск коррупции путем ретроактивного финансирования основных приемлемых расходов после проверки того, что средства действительно пошли напрямую украинским гражданам", - отмечается в сообщении.

Указано, что на сегодняшний день Всемирный банк мобилизовал более 20,6 миллиарда долларов в виде экстренного финансирования для поддержки народа Украины, включая обязательства и обещания доноров в лице США, Великобритании, Нидерландов, Испании, Норвегии, Германии, Канады, Швейцарии, Швеции, Дании, Австрии, Финляндии, Ирландии, Литвы, Латвии, Исландии, Бельгии и Японии.

Напомним, что также в пятницу США объявили, что намерены выделить Украине через механизм PEACE в целом 9,9 миллиарда долларов грантовой помощи, и на этой неделе данный процесс начался.

Ранее в Министерстве финансов Украины, анонсируя грант от США в 2,5 миллиарда долларов, сообщали также, что еще 165 миллионов долларов через этот же механизм дадут совместно Германия, Испания, Финляндия, Ирландия, Швейцария, Бельгия и Исландия.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль же заявлял, что США дадут не 2,5, а 6 миллиардов. Причину такого несоответствия власти тогда не объяснили. В опубликованном в итоге соответствующем распоряжении Кабмина от 10 февраля речь действительно идет о привлечении 6,165 миллиарда долларов (с учетом упомянутых 165 миллионов).

Источник фото: ua.depositphotos.com