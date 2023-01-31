В Минфине США не видят признаков разворовывания направляемых Украине денег

В Министерстве финансов США заявляют, что не наблюдают каких-либо признаков того, что американские средства использовались в Украине не по назначению. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ответ спикера ведомства Меган Аппер на запрос информагентства.

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"Мы не видим никаких признаков того, что средства США использовались в Украине не по назначению. Мы приветствуем постоянные усилия украинских властей по сотрудничеству с нами для обеспечения соответствующих гарантий, чтобы помощь США достигала тех, для кого она предназначена", - заявила она.

Как подчеркивает Reuters, это первый комментарий американского Минфина по этому вопросу после того, как правительство Украины на прошлой неделе уволило ряд высокопоставленных чиновников после ряда коррупционных скандалов.

По словам Аппер, ее ведомство будет продолжать тесно сотрудничать со Всемирным банком в отслеживании выплат США, "чтобы подтвердить, что они используются по назначению, а также с Украиной и другими партнерами для борьбы с коррупцией".

СМИ отмечает, что по состоянию на декабрь Всемирный банк выделил Украине более 13 миллиардов долларов в рамках программы поддержки административного аппарата (PEACE), большая часть которых поступила из США. Такие средства выплачиваются украинским властям спустя месяц после того, как сотрудники банка подтверждают, что те выплатили заработную плату учителям и госслужащим, а также пенсионные выплаты.

В прошлом месяце, как напоминает Reuters, Всемирный банк сообщил, что работает с Украиной над улучшением хорошо зарекомендовавшей себя системы электронных государственных закупок ProZorro.

В свою очередь, во вторник организация Transparency International опубликовала новый ежегодный рейтинг восприятия коррупции, в котором Украина заняла 116-е место среди 180 стран - всего на одну позицию выше, чем годом ранее. Украина получила 33 баллов по шкале от 0 до 100, где 0 означает предельную коррумпированность.

Напомним также, что в прошедшем году США неоднократно выделяли Украине миллиардные гранты, в частности в декабре Украина получила двумя траншами грант на 4,5 миллиарда долларов. Также эта страна является крупнейшим донором военной помощи Украине, коей уже предоставлено с начала российского вторжения на 26,7 миллиарда долларов. В госбюджете США на 2023 год на поддержку Украины и союзников по НАТО предусмотрено 45 миллиардов долларов.

При этом накануне Офис генерального инспектора Агентства по международному развитию США (USAID) открыл горячую линию для приема конфиденциальной информации о коррупции и злоупотреблениях, влияющих на поддержку Украины и ее народа со стороны Вашингтона.

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