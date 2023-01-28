США открыли горячую линию для конфиденциальных сообщений о коррупции о помощи Украине

Офис генерального инспектора Агентства по международному развитию США (USAID) открыл горячую линию для приема конфиденциальной информации о коррупции и злоупотреблениях, влияющих на поддержку Украины и ее народа со стороны Вашингтона.

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Об этом сообщила пресс-служба USAID.

"Мы должны обеспечивать надзор за использованием средств и ресурсов, предоставленных американскими налогоплательщиками в поддержку Украины. Советуем конфиденциально сообщать о любой подозрительной деятельности, связанной с программами или операциями Министерства обороны США, Государственного департамента США (включая Агентство США по глобальным медиа) и Агентства США по международному развитию, на соответствующую горячую линию", - говорится в сообщении офиса генерального инспектора.

В преддверии этого оказалось, что в Киеве находятся американские аудиторы, чтобы убедиться, что военная помощь Украине не перенаправляется.

В то же время Государственный департамент заявил, что ему неизвестно о какой-либо связи помощи США с коррупционным скандалом в украинском правительстве, которое привело к отставке замминистра обороны страны.

Напомним, еще летом Россия начала проводить кампанию по дезинформации, направленную против Украины, ЕС и НАТО, пытаясь оправдать свою преступную атаку на Украину.

Но тогда, после громких заявлений официального представителя Европейского полицейского управления Яна Оп Ген Оорта о том, что якобы "учреждение правопорядка ЕС фиксирует контрабанду оружия из Украины", Европол опубликовал заявление, в котором пояснил, что существует лишь угроза контрабанды.

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