Скандал в Минобороны. Ответственного за закупки Хмельницкого уволили, - нардеп

Директора департамента закупок Министерства обороны Богдан Хмельницкий уволен с должности после начала проверки информации о растрате средств, выделенных на питание военных.

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Об этом сообщила глава антикоррупционного комитета ВРУ Анастасия Радина.

"Уволен директор департамента закупок Министерства обороны Хмельницкий и профильный заместитель Министра Шаповалов", - написала она в Facebook.

Нардепы также принялись проверять документы и цены, ведь выяснили, что питание военных осуществляется по контрактам прошлого года.

"Цены в контрактах, которые еще не вступили в силу и находятся на экспертизах, разные у разных поставщиков, однако некоторые цены действительно отличаются от рыночных не в лучшую сторону. Министерство объясняет это составляющими услуги питания, в частности транспортными услугами и инфляцией. Проверить такое ценообразование в рамках заседания комитета невозможно, будем проверять дальше", - выяснили по итогам заседания комитета.

Напомним, ранее ранее издание "Зеркало недели" со ссылкой на соглашение Министерства обороны о закупке продуктов сообщило, что ведомство закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева. Радина подчеркнула, что глава оборонного ведомства Алексей Резников "не имеет юридических претензий к автору журналистского расследования".

При этом ранее Министерство обороны назвало информацию в СМИ манипуляцией и намерено обратиться в Службу безопасности. Кроме того, Резников впоследствии объяснял завышенные цены на продукты питания для ВСУ.