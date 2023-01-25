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Скандал в Міноборони. Відповідального за закупки Хмельницького звільнили, — нардеп
Директора департаменту закупок Міністерства оборони Богдана Хмельницького звільнили з посади після початку перевірки інформації щодо розтрати коштів, виділених на харчування військових.
Про це повідомила голова антикорупційного комітету ВРУ Анастасія Радина.
"Звільнено директора департаменту закупівель Міністверства оборони Хмельницького і профільного заступника Міністра Шаповалова", — написала вона в Facebook.
Нардепи також взялися перевіряти документи і ціни, адже з'ясували, що наразі харчування військових здійснюється за контрактами минулого року.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Ціни в контрактах, які ще не вступили в силу і перебувають на експертизах — різні у різних постачальників, проте деякі ціни справді відрізняються від ринкових не в кращий бік. Міністерство пояснює це складовими послуги харчування, зокрема транспортними послугами та “припуском” на інфляцію. Перевірити таке ціноутворення в рамках засідання комітету неможливо, будемо перевіряти далі", — з'ясували за підсумками засідання комітету.
Нагадаємо, раніше видання "Дзеркало тижня" з посиланням на угоду Міністерства оборони про закупівлю продуктів повідомило, що відомство закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва. Радина наголосила що очільник оборонного відомства Олексій Резніков "не має юридичних претензій до автора журналістського розслідування".
Хоча раныше Міністерство оборони назвало інформацію в ЗМІ маніпуляцією та збиралося звернутися до Служби безпеки. Крім того, очільник відомства Олексій Резніков згодом пояснив завищені ціни на продукти харчування для ЗСУ.