Скандал в Міноборони. Відповідального за закупки Хмельницького звільнили, — нардеп

Директора департаменту закупок Міністерства оборони Богдана Хмельницького звільнили з посади після початку перевірки інформації щодо розтрати коштів, виділених на харчування військових.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила голова антикорупційного комітету ВРУ Анастасія Радина.

"Звільнено директора департаменту закупівель Міністверства оборони Хмельницького і профільного заступника Міністра Шаповалова", — написала вона в Facebook.

Нардепи також взялися перевіряти документи і ціни, адже з'ясували, що наразі харчування військових здійснюється за контрактами минулого року.

"Ціни в контрактах, які ще не вступили в силу і перебувають на експертизах — різні у різних постачальників, проте деякі ціни справді відрізняються від ринкових не в кращий бік. Міністерство пояснює це складовими послуги харчування, зокрема транспортними послугами та “припуском” на інфляцію. Перевірити таке ціноутворення в рамках засідання комітету неможливо, будемо перевіряти далі", — з'ясували за підсумками засідання комітету.

Нагадаємо, раніше видання "Дзеркало тижня" з посиланням на угоду Міністерства оборони про закупівлю продуктів повідомило, що відомство закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва. Радина наголосила що очільник оборонного відомства Олексій Резніков "не має юридичних претензій до автора журналістського розслідування".

Хоча раныше Міністерство оборони назвало інформацію в ЗМІ маніпуляцією та збиралося звернутися до Служби безпеки. Крім того, очільник відомства Олексій Резніков згодом пояснив завищені ціни на продукти харчування для ЗСУ.