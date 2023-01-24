Депутати ініціювали часткове відкриття інформації про оборонні закупівлі

У Верховній Раді Україні 24 січня зареєстрували законопроєкт № 8381 "Про внесення змін до Закону України "Про оборонні закупівлі". Документом нардепи пропонують запровадити прозорість в оборонних закупівлях (крім відомостей про закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю) із забезпеченням захищеності державних замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Законопроєкт має на меті впровадити такі принципи, як:

конкурентність, відкритість та прозорість (крім відомостей, що становлять державну таємницю і розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці);

запобігання корупції, зловживанням та дискримінації.

Зокрема, нардепи пропонують зобов'язати державних замовників звітувати про оборонні закупівлі в частині відомостей, оприлюднення яких є одночасно необхідним для прозорості закупівельного процесу та гарантування захищеності державних замовників від воєнних загроз.

Якщо оборонні закупівлі здійснюються не через Prozorro на суму, що дорівнює або перевищує 200 тис грн (для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони - 1,5 мільйона гривень), то потрібно буде зазначати такі відомості:

найменування державного замовника;

назву предмета закупівлі;

ціну за одиницю товару, ціну робіт, послуг.

Крім того, законопроєкт передбачає публікацію складових вартості харчових продуктів (товарів), що входять до узагальненої вартості послуг харчування.

Як повідомлялося, після низки публікацій у ЗМІ з критикою оборонних закупівель комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки 23 січня провів засідання та заявив про намір посилити парламентський контроль за закупками для ЗСУ. Серед інших ініціатив було названо ухвалення поправок до закону "Про оборонні закупівлі" про часткове відкриття інформації про них під час воєнного стану.