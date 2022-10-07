Зеленський відповів на петицію щодо вегетаріанських сухпайків для ЗСУ

Президент Володимир Зеленський дав розширену відповідь на петицію "про введення вегетаріанських та веганських сухих пайків для Збройних сил України", яка нещодавно набрала необхідні 25 тисяч голосів.

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Про це йдеться на сайті очільника держави.

"На сьогодні продовольче забезпечення особового складу Збройних сил України та інших військових формувань здійснюється відповідно до встановлених норм у повному обсязі. Наразі слід зазначити, що норма харчування для військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, які надають перевагу вегетаріанським продуктам харчування, відсутня", — констатував Зеленський.

Тому президент звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням опрацювати порушене в електронній петиції питання. Про результати розгляду автора електронної петиції поінформує Кабінет міністрів України.

Зазначимо, що петицію про вегетаріанські сухпайки для ЗСУ створив український військовий Петро Павлов. 25 тисяч голосів вона зібрала менше ніж за 3 місяці. Автор петиції пояснює, що військовослужбовці мають обмеження у виборі харчування, оскільки бійців їжею забезпечує саме держава.

Він також вказав, що Міністерство оборони приводить харчування для військових до стандартів армій країн НАТО, одним із яких є врахування особливостей харчування бійців.