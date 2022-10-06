Символ незламності: в Україні презентували браслети з металу "Азовсталі"

Фандрейзингова платформа United24 запустила проект "Азовсталь. Символ незламності" задля збору коштів на підтримку України під час війни. Перша частина ініціативи – доброчинний випуск браслетів, виготовлених з останньої довоєнної партії металу заводу "Азовсталь".

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Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Зазначається, що кожен браслет створений із 5 грамів сталі, виробленої на на комбінаті "Азовсталь", що став одним із місць, де героїчно тримали оборону захисники й захисниці Маріуполя.

Увесь прибуток від продажу браслетів буде спрямований на закупівлю дронів, щоб посилити українських захисників на фронті.

Презентація проекту відбулася в Києві, на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні", біля найбільшого прапора України. Поруч зі стягом розмістили 17-метровий напис "Вірю в ЗСУ", літери якого також зроблені з металу "Азовсталі". Інсталяцію можна буде побачити з 6 жовтня до 1 листопада.

"Слово "Азовсталь" із власної назви заводу перетворилося на загальну назву – символ мужності та сили духу всього українського народу. Ми присвячуємо цей проект найвизначнішим людям світу – воїнам ЗСУ, а також кожному українцю, який захищає свою землю", – зазначив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він зазначив, що завдяки пожертвам через United24 "Армія дронів" уже закупила для фронту майже тисячу БПЛА., а "символ незламності" допоможе посилити наших захисників новими важливими безпілотниками.

"Остання довоєнна партія з "Азовсталі" допомагатиме захисникам України. Вірю, що одного дня ми повернемося в Маріуполь і відбудуємо легендарний комбінат", – сказав Юрій Риженков, генеральний директор групи "Метінвест".

Дизайн браслетів – паракорд з вигравіюваним гербом України – розробив ювелірний дім SOVA.

"Ми мали обмежену кількість матеріалу й прагнули якомога раціональніше використати кожен грам сталі. Паракорд був обраний невипадково, адже саме таким шнурком користуються наші військові. Він витримує до 250 кілограмів і ще більше акцентує увагу на ідеї сили в браслеті", – розповіла генеральна директорка ювелірного дому Людмила Сова.

Через обмежений обсяг сталі перша партія браслетів налічує 10 тисяч штук. Вартість виробу – 1500 грн. Придбати браслет можна на сайті United24, у мережі фірмових ювелірних магазинів або на сайті azovstal.u24.gov.ua.

Доставку браслетів по всій території України здійснює власним коштом партнер проекту "Нова пошта".

"Азовсталь. Символ незламності"… Росіяни зруйнували, але не знищили легендарний завод. Остання партія його металу буде й далі боротися з ворогом, перетворившись на безпілотники "Армії дронів", – наголосив співзасновник "Нової пошти" В’ячеслав Климов.

Нагадаємо, фандрейзингова платформа UNITED24 передала військовим для виконання спеціальних завдань гелікоптер Мі-2 АМ-1. Вартість гелікоптера — 23.4 млн гривень