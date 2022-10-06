Символ несокрушимости: в Украине презентовали браслеты из металла "Азовстали"

Фандрейзинговая платформа United24 запустила проект "Азовсталь. Символ несокрушимости" для сбора средств на поддержку Украины во время войны. Первая часть инициативы – благотворительный выпуск браслетов, изготовленных из последней довоенной партии металла завода "Азовсталь".

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Каждый браслет создан из 5 граммов стали, произведенной на комбинате "Азовсталь", который стал одним из мест, где героически держали оборону защитники и защитницы Мариуполя.

Вся прибыль от продажи браслетов будет направлена на закупку дронов, чтобы усилить украинских защитников на фронте.

Презентация проекта состоялась в Киеве, на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне", у самого большого флага Украины. Рядом с флагом разместили 17-метровую надпись "Верю в ВСУ", буквы которой также сделаны из металла "Азовстали". Инсталляцию можно будет увидеть с 6 октября по 1 ноября.

"Слово "Азовсталь" из собственного названия завода превратилось в общее название - символ мужества и силы духа всего украинского народа. Мы посвящаем этот проект выдающимся людям мира - воинам ВСУ, а также каждому украинцу, защищающему свою землю", - отметил вице-премьер министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он отметил, что благодаря пожертвованиям через United24 "Армия дронов" уже закупила для фронта почти тысячу БПЛА, а "символ несокрушимости" поможет усилить наших защитников новыми беспилотниками.

"Последняя довоенная партия из "Азовстали" будет помогать защитникам Украины. Верю, что однажды мы вернемся в Мариуполь и отстроим легендарный комбинат", – сказал Юрий Рыженков, генеральный директор группы "Метинвест".

Дизайн браслетов – паракорд с выгравированным гербом Украины – разработал ювелирный дом SOVA.

"Мы имели ограниченное количество материала и стремились как можно рациональнее использовать каждый грамм стали. Паракорд был выбран неслучайно, ведь именно таким шнурком пользуются наши военные. Он выдерживает до 250 килограммов и еще больше акцентирует внимание на идее силы в браслете", - рассказала генеральный директор ювелирного. дома Людмила Сова.

Из-за ограниченного объема стали первая партия браслетов насчитывает 10 тысяч штук. Стоимость изделия – 1500 грн. Купить браслет можно на сайте United24, в сети фирменных ювелирных магазинов или на сайте azovstal.u24.gov.ua.

Доставку браслетов по всей территории Украины осуществляет за свой счет партнер проекта "Новая почта".

"Азовсталь. Символ несокрушимости"… Россияне разрушили, но не уничтожили легендарный завод. Последняя партия его металла будет и дальше бороться с врагом, превратившись в беспилотники "Армии дронов", - подчеркнул соучредитель "Новой почты" Вячеслав Климов.

Напомним, фандрейзинговая платформа UNITED24 передала военным для выполнения специальных задач вертолет Ми-2 АМ-1. Стоимость вертолета - 23.4 млн гривен