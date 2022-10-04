Самый роскошный донат: покупая автомобиль BMW можно помочь Украине

Фандрейзинговая платформа UNITED24 начала сотрудничество с АВТ Бавария, официальным импортером BMW Group в Украину. 50 000 гривен с продажи каждого автомобиля компания перечислит UNITED24.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Купить BMW и помочь Украине? Да! Мы рады объявить о начале сотрудничества с АВТ Бавария, официальным импортером BMW Group в Украине. АВТ Бавария представила 400 автомобилей, которые станут самым роскошным донатом ever. Ибо 50 000 гривен с продажи каждого автомобиля компания перечислит на направление "Медицинская помощь" платформы UNITED24", - отметил Федоров.

"Я горжусь, что мы присоединились к этой мощной инициативе. Наша компания направит все свои возможности, чтобы поддерживать Украину и дальше", — заявил Эрик Бернинг, генеральный директор АВТ Бавария.

"А мы гордимся, что такие мощные компании присоединяются к партнерам UNITED24 и приглашаем другие крупные бизнесы к сотрудничеству", - подчеркнул Федоров.

Напомним, фандрейзинговая платформа UNITED24 передала военным для выполнения специальных задач вертолет Ми-2 АМ-1. Стоимость вертолета - 23.4 млн гривен

Следует отметить, что в рамках инициативы UNITED24 Украина запустила глобальную платформу для пожертвования средств на помощь ей в отражении вооруженной агрессии России и восстановлении разрушенного во время войны.